Robinhood travaille sur une nouvelle fonctionnalité de dons cryptographiques : rapport

Le code découvert dans une version bêta de l’application iPhone de Robinhood révèle que la populaire plate-forme de trading sans frais envisage d’ajouter une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de s’envoyer des crypto-monnaies via des cartes-cadeaux numériques, selon un rapport de Bloomberg.

Les cartes peuvent être accompagnées de messages jusqu’à 180 caractères, et l’argent peut être retiré à tout moment avant qu’il ne soit accepté par le destinataire, selon Bloomberg. Le code a été trouvé dans une version bêta de l’application par le développeur Steve Moser qui a été partagée avec Bloomberg. Dans le passé, les versions bêta des applications de Robinhood ont révélé des fonctionnalités telles que la prise en charge des portefeuilles cryptographiques, a écrit Bloomberg. Les commissions provenant du trading cryptographique sont devenues une source de revenus de plus en plus importante pour Robinhood au cours des derniers trimestres. a annoncé qu’il fournirait des données et des outils de conformité au service de trading de crypto en ligne de Robinhood, Robinhood Crypto.