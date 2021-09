Robin des Bois

Robinhood va déployer des portefeuilles crypto au début de l’année prochaine, les tests commencent le mois prochain

AnTy22 septembre 2021

Robinhood prévoit de commencer à tester les portefeuilles de crypto-monnaie le mois prochain, mais un déploiement plus large n’aura lieu que l’année prochaine.

La société de courtage de détail sans commission a déclaré mercredi qu’en plus d’autoriser l’achat, la vente et la détention de crypto-monnaies limitées dans son application, elle commencerait désormais à autoriser ses utilisateurs à déplacer également ces crypto-actifs dans et hors de leurs comptes de courtage.

Les utilisateurs de crypto-monnaie de Robinhood demandent depuis longtemps des portefeuilles cryptographiques, et la société leur a assuré qu’il viendrait et a été leur priorité. Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, la version bêta de leur application iPhone a montré que Robinhood travaille sur ces nouvelles fonctionnalités de cryptographie.

« C’est la prochaine étape naturelle pour nous lorsque nous pensons à démocratiser la finance pour tous, à pouvoir faire participer beaucoup plus de personnes de différents contextes à ce marché émergent, et les portefeuilles sont la clé », a déclaré Aparna Chennapragada, Robinhood’s chef de produit, dans une interview.

Quelle est la caractéristique du produit que vous aimeriez voir et pourquoi les portefeuilles ? – Robinhood (@RobinhoodApp) 20 septembre 2021

Sur ses 21,3 millions d’utilisateurs actifs, les clients de crypto-trading représentent environ 60% d’entre eux.

La société prévoit d’interroger ses utilisateurs actuels de crypto et de commencer à tester les nouveaux portefeuilles auprès d’un petit groupe de répondants pour obtenir des commentaires, a déclaré Chennapragada. Robinhood a également ouvert sa liste d’attente aux clients pour un accès futur dans le cadre du déploiement progressif des portefeuilles, a-t-elle ajouté.

Les portefeuilles cryptographiques comprendront des fonctionnalités de sécurité telles que la vérification d’identité, la vérification par e-mail et par téléphone et l’authentification multifacteur.

“L’une des choses que nous avons essayé de faire est de nous assurer que cela est construit en toute sécurité, construit en toute sécurité”, ce qui était l’un des principaux défis dans le développement de la nouvelle fonctionnalité, a déclaré Chennapragada.

Les actions de Robinhood (HOOD) ont ouvert en hausse mercredi avant de baisser un peu et, au moment de la rédaction, se négocient à 43,95 $. La société est devenue publique au Nasdaq fin juillet au prix de 38 $ par action.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.