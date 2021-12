Robin des Bois

Robinhood va permettre à ses utilisateurs d’offrir des cryptos, s’associe à Chainalysis pour signaler les « transactions risquées et illicites »

AnTy14 décembre 2021

Robinhood Markets (HOOD) travaille sur une autre fonctionnalité liée à la cryptographie qui permettra à ses utilisateurs d’envoyer de la crypto-monnaie à d’autres en cadeau.

Cette nouvelle fonctionnalité a été révélée dans le code de l’application, découvert dans la version bêta de l’application iPhone de Robinhood.

Il permettra d’envoyer de la crypto-monnaie via des cartes-cadeaux numériques avec un message d’une longueur maximale de 180 caractères. L’utilisateur pourra également retirer son cadeau à tout moment avant qu’il ne soit accepté.

Auparavant, les versions bêta des applications de l’entreprise révélaient les fonctionnalités à venir telles que la prise en charge des portefeuilles cryptographiques.

L’application de trading d’actions et de crypto s’est concentrée sur l’augmentation de ses offres de crypto, car les actifs numériques représentent une grande partie de ses revenus. Et tandis que les revenus du trading crypto ont chuté au troisième trimestre, le PDG Vlad Tenev s’est dit optimiste quant aux perspectives de l’entreprise dans l’espace crypto.

Récemment, Tenev a révélé que plus de 1,6 million d’utilisateurs avaient rejoint la liste d’attente du portefeuille numérique de Robinhood. Ce portefeuille crypto devrait être disponible pour ses utilisateurs au début de l’année prochaine.

Cette semaine, Robinhood Crypto a également intégré la société de traçage cryptographique Chainalysis pour répondre à ses exigences de conformité et aider à protéger les comptes.

Robinhood utilisera le logiciel Chainalsysis KYT pour signaler les « transactions risquées et illicites en temps réel », tandis que Chainalysis Reactor aidera à faire preuve de diligence raisonnable en cas d’activité potentiellement suspecte.

« Chainalysis travaille en étroite collaboration avec les régulateurs et les forces de l’ordre pour développer les meilleures pratiques de l’industrie, et cette approche est alignée sur l’engagement de Robinhood à travailler avec les décideurs de manière collaborative », a déclaré Ben Einstein, responsable des partenariats chez Robinhood Crypto.

