Robinhood vise à déclencher une révolution financière et son introduction en bourse n’est que le début

Par Dmytro Spilka

Au milieu des courtes pressions, des poursuites, du vitriol et de la bataille pour investir dans l’inclusivité, dans l’introduction en bourse opportune de Robinhood, nous voyons le début de ce qui est sur le point de devenir une guerre de classe financière entre le commerce de détail et Wall Street.

Robinhood a des admirateurs, de nombreux ennemis et encore plus d’utilisateurs. En 2021, l’application d’investissement s’est rarement éloignée des gros titres car elle a joué un rôle de premier plan dans la compression courte de GameStop, s’est retrouvée accusée d’être un « casino » par le fidèle de Wall Street Warren Buffet et a fait face à d’énormes amendes pour avoir causé « un préjudice important » aux investisseurs. .

C’est peut-être caractéristique du chaos auquel Robinhood semble être habitué qu’à peine la société a-t-elle été condamnée à une amende de 70 millions de dollars par l’Autorité de régulation du secteur financier des États-Unis qu’elle a annoncé son introduction en bourse, dans laquelle la société espère atteindre une valorisation de 35 milliards de dollars. .

Pour la plupart des entreprises, une amende de 70 milliards de dollars et des critiques généralisées parmi les élites de l’industrie suffiraient à faire dérailler une introduction en bourse indéfiniment – ​​mais Robinhood n’est pas comme la plupart des entreprises.

L’application n’a pas suscité plus d’indignation que celle de ses propres utilisateurs lorsqu’elle a suspendu la négociation de GameStop et d’autres actions populaires en janvier, déclenchant des recours collectifs contre la société. Mais malgré l’indignation, l’exposition a attiré plus de 20 millions d’utilisateurs actifs mensuels vers l’application en février.

Dans un paysage d’investissement qui se développe à un rythme effréné suite à la pandémie de Covid-19, Robinhood s’est positionné comme l’application incontournable pour les investisseurs particuliers.

Les volumes de stocks ont explosé au cours de la dernière année. Les volumes d’échanges quotidiens moyens ont atteint 10,9 milliards en 2020, en nette hausse par rapport aux 7 milliards enregistrés en 2019. Début 2021 a connu un mouvement encore plus important, avec 14,7 milliards enregistrés au début de l’année. Comme le confirme le graphique ci-dessus, une partie importante de ces nouveaux arrivants dans le monde du retail se sont tournés vers Robinhood pour acheter et vendre des actions.

Le rejet de Robinhood par Wall Street

En janvier, alors que les investisseurs particuliers se coordonnaient sur les réseaux sociaux pour utiliser Robinhood afin de tirer parti d’une courte pression sur les actions GameStop, l’application d’investissement s’est retrouvée en butte à un contrecoup parmi certains des plus grands noms de Wall Street.

Warren Buffett a été particulièrement sceptique quant au modèle d’exploitation de Robinhood et à la façon dont ils aborderont leur système controversé de paiement pour les flux de commandes dans leur introduction en bourse. “Je m’inquiète de la façon dont ils gèrent la source de revenus lorsqu’ils disent qu’ils ne facturent rien au client”, a déclaré Buffett à propos de l’application d’investissement de détail. “Ce sera juste intéressant de voir comment ils le décrivent.” Pendant ce temps, Charlie Munger, le bras droit de Warren Buffett, avait qualifié Robinhood de « salon de jeu se faisant passer pour une entreprise respectable ».

Le paiement de Robinhood pour le flux de commandes est une pratique courante dans le monde de l’investissement, mais il a été critiqué pour son manque de transparence. Le paiement du flux d’ordres fonctionne lorsque les teneurs de marché comme Citadel Securities ou Virtu paient des courtiers en ligne comme Robinhood pour exécuter les transactions de leurs clients. Le courtier reçoit ensuite une somme modique pour les actions acheminées, qui peuvent atteindre des millions lorsque l’activité de négociation reprend comme ces derniers mois.

Les préoccupations de Munger et de Buffett tournent fortement autour du conflit d’intérêts de Robinhood qui oblige les investisseurs à négocier afin de gagner de l’argent grâce à leur modèle commercial, ce qui peut amener l’application à décourager les utilisateurs de conserver leurs actions sur de longues périodes.

Bien qu’il existe des préoccupations valables concernant les problèmes de transparence derrière le modèle de flux de paiement pour les commandes, Robinhood et ses partisans du commerce de détail pensent que la vendetta de ses détracteurs contre l’application est le résultat de leurs propres conflits d’intérêts.

Lutter contre l’élitisme

Robinhood a rétorqué les critiques de Buffett et Munger avec son propre retrait cinglant des piliers de Wall Street.

“D’un seul coup, toute une nouvelle génération d’investisseurs a été critiquée et ce commentaire néglige le changement culturel qui a lieu dans notre pays aujourd’hui”, a déclaré la porte-parole de Robinhood, Jacqueline Ortiz-Ramsay, dans un communiqué. « Robinhood a été créé pour permettre aux personnes qui n’ont pas accès à la richesse générationnelle ou aux ressources qui l’accompagnent de commencer à investir sur le marché boursier américain. Il est décevant et élitiste de suggérer que les nouveaux investisseurs ont une « mentalité de parieurs sur hippodromes ».

En accueillant avec succès des investisseurs à plus petite échelle dans le monde de l’investissement, Robinhood a créé un service qui a facilité les désirs et les besoins des utilisateurs d’une manière que ses homologues traditionnels et Wall Street n’ont jamais pu.

Le lancement récent d’IPO Access, la plate-forme dédiée à l’introduction en bourse de Robinhood, permet, pour la première fois, l’accès à l’introduction en bourse pour les investisseurs particuliers sans l’exigence d’un solde de compte minimum, ce qui signifie que n’importe qui peut participer et investir dans une entreprise avant de devenir publique.

Alors que Robinhood a facilité la réduction des actions GameStop en janvier, les petits investisseurs se sont réjouis d’avoir dépassé les fonds spéculatifs de Wall Street. Le New Yorker a partagé un article en ligne publié dans le Reddit Group r/WallStreetBets intitulé ” This Is for You, Dad ” dans lequel un utilisateur parlait de ” hedge funds buvant littéralement du champagne en regardant de haut les manifestants d’Occupy Wall Street ” comme le père de leur père. « une entreprise de béton s’est effondrée presque du jour au lendemain ».

Dans cet esprit, Robinhood vise consciemment à recruter les investisseurs particuliers qui ont grandi à la suite du krach de Wall Street en 2008 qui ont identifié les élites de l’industrie comme l’ennemi et cherchent à les battre à leur propre jeu. Pour eux, comme pour Robinhood, les controverses sur le paiement à la commande sont insignifiantes tant qu’elles ouvrent la voie à des règles du jeu équitables et à l’égalitarisme d’investissement.

Le succès de l’introduction en bourse de Robinhood constituera un indicateur parfait du sentiment envers l’application de trading innovante. Si l’offre publique initiale est un succès et que la plate-forme archive sa valorisation de 35 milliards de dollars, cela constituera un bon indicateur que l’application fait du bon chemin dans sa poursuite de Wall Street, tandis que l’échec du lancement pourrait signaler que l’hégémonie financière est ‘. t prêt à être retiré pour l’instant.

Robinhood vise peut-être à devenir public, mais ses ambitions vont bien au-delà de son arrivée à Wall Street. La plateforme d’investissement populaire a l’intention de déclencher une révolution financière de l’intérieur, et son introduction en bourse n’est que le début.

(Dmytro Spilka est un écrivain spécialisé dans la technologie et la finance basé à Londres. Il est le fondateur de Solvid et Pridicto. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

