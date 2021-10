Robinson, la défense pousse le n°1 Bama devant le n°12 Ole Miss 42-21

La défense a continué à rendre le ballon à l’Alabama, et l’attaque l’a remis à plusieurs reprises entre les mains de Brian Robinson Jr..

C’était une formule simple mais tellement efficace.

Robinson s’est précipité pour atteindre des sommets en carrière de 171 verges et quatre touchés, et le n ° 1 de l’Alabama a principalement étranglé la meilleure attaque du pays lors d’une victoire de 42-21 samedi sur le n ° 12 du Mississippi.

Bryce Young a réussi quelques touchés pour le Crimson Tide (5-0, 2-0 Conférence du Sud-Est), mais la défense de Bama et le jeu au sol ont volé une partie du tonnerre d’un affrontement entre les deux principaux prétendants au trophée Heisman entrant dans le match. .

“C’était une excellente occasion pour nous aujourd’hui de montrer à quel point nous pouvons jouer physiquement pendant 60 minutes”, a déclaré Robinson, un senior de cinquième année qui a porté 36 fois lors de son premier match de 100 verges.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’Alabama s’est tourné vers Robinson pour se tenir à l’écart de Matt Corral et de l’offensive des Rebels (3-1, 0-1), qui avaient traversé trois matchs hors conférence avant une date ouverte mais avaient eu des paris qui se sont retournés contre eux.

Nick Saban s’est amélioré à 24-0 contre ses anciens assistants, mais l’ancien coordinateur offensif Lane Kiffin n’a pas aidé sa propre cause avec trois appels ratés de quatrième essai en première mi-temps. Saban a renversé la vapeur avec deux touchés sur des jeux de quatrième down.

“Je suis sûr que je me suis fait tuer en tentant le quatrième but, mais c’est de l’analyse”, a déclaré Kiffin. “Nous croyons en nos joueurs, et cela ne fonctionne pas tout le temps. Quand cela ne fonctionne pas et que vous suivez le livre, cela n’a pas l’air bien.”

Young a complété 21 des 27 passes pour 241 verges et a été intercepté une fois pour l’Alabama, qui menait 28-0 à la mi-temps. Oddsmakers l’avait comme le deuxième candidat Heisman à entrer dans le jeu, derrière seulement Corral.

La star des Rebels a couru pour un touché, mais a été principalement tenue en échec par une équipe qu’il a incendiée la saison dernière. Corral a également réussi un touché, complétant 22 des 32 passes pour 213 verges tout en perdant un échappé. Corral a prolongé sa séquence de matchs avec une passe de TD à 16 matchs avec 2:23 à jouer, égalant Eli Manning pour la deuxième plus longue séquence de ce type à Ole Miss.

“Nous avons été dominés à l’avant”, a déclaré Kiffin. “Ce n’est pas difficile à voir. Matt n’a pas eu beaucoup de temps. Nous avons eu des descentes négatives.”

La défense de l’Alabama, brûlée par Ole Miss pour 48 points et 647 verges il y a un an, a effectué les gros arrêts du quatrième essai et bien d’autres.

Le Tide a limité Ole Miss à 291 verges au total, malgré l’abandon d’une paire de touchés au quatrième trimestre. Les Rebels sont arrivés en tête du pays avec 635 verges et 53 points par match, mais n’ont pas réussi à maintenir ce rythme cette fois-ci.

“Nous nous sommes préparés toute la semaine”, a déclaré le joueur de ligne défensive de l’Alabama, Phidarian Mathis. “Nous savions que ça allait arriver et nous avons travaillé de toutes nos forces. Je pense que cela nous a vraiment préparé pour le fastball toute la semaine.”

Ole Miss était sans deuxième receveur Jonathan Mingo, qui portait une botte au pied gauche et ne s’habillait pas.

“Nous avons joué tout le match dans le même groupe de personnel, nous n’avons donc pas participé à toutes ces choses de remplacement qui nous ont posé problème l’année dernière”, a déclaré Saban.

L’arrière de l’Alabama, Jase McClelland, est parti avec une blessure au genou et Saban a déclaré que la première indication était “il va probablement être absent pendant un certain temps”.

L’EMPORTER

Ole Miss: Kiffin a finalement fait disparaître cette magie du quatrième essai, essayant de trouver un avantage contre un adversaire super talentueux. Les Rebels avaient converti 12 des 14 entrants dans le match, mais ont eu des décisions discutables qui se sont retournées cette fois.

Alabama : A fléchi ses muscles lors du premier des quatre matchs contre les équipes SEC West actuellement classées, en particulier en défense. Mais Young a fait face à une pression importante et a forcé un ballon vers la zone des buts pour une interception tout en se bousculant et la défense a eu quelques ratés en retard.

QUATRIÈME BAS

Ole Miss n’était pas la seule équipe à tenter sa chance en quatrième position. Les rebelles ont converti 2 sur 5 et l’Alabama 3 sur 4.

Saban a préparé ses joueurs défensifs pour les tentatives de quatrième essai de Kiffin, en disant: “Vous devez avoir l’état d’esprit que vous allez jouer deux troisièmes essais.”

IMPLICATIONS DES SONDAGES

L’Alabama n’a rien fait pour diminuer son statut d’équipe n°1, mais pourrait perdre du terrain face à la Géorgie, deuxième. Les Bulldogs ont démoli le numéro 8 de l’Arkansas, 37-0.

SUIVANT Ole Miss accueille l’Arkansas, les deux équipes ayant subi des pertes.

L’Alabama visite le n°15 du Texas A&M lors de son troisième match contre une équipe classée à l’extérieur.