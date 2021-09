Roblox a atteint 48,2 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en août

16 septembre 2021 – 09h55

La plate-forme de jeux Roblox indique qu’elle comptait 48,2 millions d’utilisateurs actifs quotidiens pour le mois d’août.

C’est selon le dernier rapport mensuel de la société sur son portail de relations avec les investisseurs, qui indique qu’il s’agit d’une augmentation de 32% d’une année sur l’autre ainsi qu’une augmentation de 4% par rapport à juillet 2021.

Roblox a également signalé une augmentation de 32% du nombre d’heures jouées pour le mois – quatre milliards – ce qui représente également une augmentation de 5% par rapport aux 3,8 milliards d’heures que les utilisateurs ont accumulés en juillet. Pendant ce temps, les réservations pour le mois s’élèvent apparemment à environ 220 millions de dollars – une augmentation d’environ 30 % d’une année sur l’autre – bien que le montant moyen dépensé par les joueurs aurait diminué de 1 à 2 %.

Les revenus pour le mois, cependant, devraient se situer entre 167 millions de dollars et 170 millions de dollars pour la période, soit une augmentation d’environ 100 pour cent d’une année sur l’autre.

Roblox est devenu public en mars 2021. En avril de cette année, la plate-forme comptait 202 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

