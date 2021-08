Roblox Ad Scam sur TikTok déconcerte tout Internet

Image : Roblox Corporation

Au cours des derniers jours, une publicité TikTok déroutante contenant des clips de Roblox a déchiré Internet. Certains pensent qu’il s’agit d’un exemple de marketing performatif décalé. Certains pensent que c’est une arnaque assez banale. D’autres disent que c’était un accident, un incident technique sur le backend de l’application. Mais tout le monde est d’accord sur une chose : c’est bizarre AF.

J’essaierais de le décrire, vraiment, je le ferais, mais vous devriez vraiment le voir par vous-même.

À première vue, le clip ressemble à une publicité pour Amazon. Après tout, c’est le nom d’utilisateur qui apparaît sur la vidéo. Mais un représentant du magasin de tout a déclaré à The Verge hier que la publicité était frauduleuse et qu’elle faisait équipe avec TikTok pour comprendre ce qui se passait.

Plus tard mercredi, un représentant de TikTok a déclaré à The Verge que “la situation était le résultat d’un problème technique, qui a temporairement remplacé la création publicitaire Amazon par une autre vidéo” et que “le problème a maintenant été résolu”.

Noté.

Mais, hmm … il y a la bizarrerie qui fait tourner la tête que cliquer sur le lien ne vous a pas envoyé vers une liste de produits spécifique. Au contraire, cela vous a amené à une page de recherche d’un code Amazon (“reavealhome1”) avec quatre listes. Trois de ces quatre ont circulé via une capture d’écran sur les réseaux sociaux, dont les résultats ne font qu’aller plus loin sur le Web : les trois listes visibles montrent des produits vendus par différents vendeurs.

La première est une entreprise de décoration intérieure, Sivya US, qui vend une large gamme de meubles décoratifs en sacs mélangés, des tables pliantes pour ordinateur portable aux couvertures de burrito en passant, comme le montrent les captures d’écran virales, une guirlande de ferme. Hors du réseau d’Amazon, il existe une marque de décoration au style similaire et au nom presque identique, Sivya By Home. Mais le croisement de chaque article que Sivya US vend sur Amazon n’apporte aucun résultat sur le site Web de Sivya By Home. Hein. Kotaku a contacté Sivya By Home au sujet de toute affiliation potentielle – et pour voir s’il avait acheté l’annonce en question – mais, naturellement, n’a pas eu de réponse au moment de la publication. (Ils sont basés en Inde.)

Le plus notable est Creative Co-Op, un grossiste en design et décoration. La planche à découper en marbre exacte montrée sur Amazon n’est pas répertoriée sur le site de Creative Co-Op. Mais il semble toujours que ce soit le même détaillant; de nombreux articles répertoriés sur la page Amazon de Creative Co-Op apparaissent également sur son site. Kotaku a contacté Creative Co-Op pour voir s’il est affilié à l’annonce virale, mais n’a pas eu de réponse à temps pour la publication.

Vous avez besoin d’un compte pour voir une grande image de cette planche à découper aux tons gris sur le site Web de Creative Co-Op.Capture d’écran : Creative Co-Op / Kotaku

Mais vous pouvez le voir sur la page de la brochure.Capture d’écran : Creative Co-Op / Kotaku

Et ici sur Amazon.Capture d’écran : Amazon / Kotaku

Et puis il y a Mii-Home, une entreprise d’articles ménagers qui, pour autant que je sache, ne vend que deux articles sur Amazon : un bol à ramen en céramique et un ensemble de trois pots en verre. Mii-Home ne semble pas avoir de site Web. Une recherche Google a trouvé un compte Instagram pour une femme basée en Europe qui peint et semble juste profiter de sa vie, mais ne semble avoir aucune affiliation évidente avec Mii-Home. Je ne l’ai pas dérangée pour ce blog internet insensé.

L’été dernier, TikTok a étendu l’accès à son réseau publicitaire à pratiquement toutes les entités, à condition qu’elles soient prêtes à payer. Surprenant absolument personne, le marché n’a pas été exactement bien réglementé depuis. On ne sait toujours pas qui ou quoi se cache derrière ces publicités. On ne sait pas non plus pourquoi la publicité se déroule comme elle le fait, à la fois un peu charabia mais aussi extrêmement drôle. Il existe des théories selon lesquelles cela a peut-être été généré de manière aléatoire, en tenant compte des tendances et des formats populaires de TikTok. Là encore, certains pensent qu’il y a un génie qui a conçu le clip qui, bien que déroutant, fait clairement parler tout le monde. Mission accomplie.

Et, à défaut de réponses solides, une question plane de manière précaire sur le tout comme un piano dans un dessin animé à l’ancienne : qui, sensé, achèterait un espace publicitaire pour quelqu’un d’autre ? Et pourquoi? C’est cher cette merde !

Comme me l’a dit l’intrépide journaliste de données Gizmodo et ami de Kotaku Shoshana Wodinksy, l’annonce farfelue Roblox-TikTok-Amazon a toutes les caractéristiques d’une tactique de jeu de moteur de recherche commune mais à peine discutée appelée “arbitrage de recherche”.

Qu’est-ce que l’arbitrage de recherche, demandez-vous ? C’est marrant, j’avais la même question !

Fondamentalement, vous trompez quelqu’un en cliquant sur un lien qui vous amène à une page de résultats de recherche, plutôt qu’à une liste spécifique. En générant du trafic vers la page, vous contribuez à renforcer l’autorité de la page aux yeux de l’algorithme en jeu, dans ce cas, Amazon, ce qui augmente la probabilité que cette page s’affiche dans les futures requêtes de recherche. (Oui, ce « revealhome1 » mène à une page avec plusieurs vendeurs est un casse-tête. Pour votre santé mentale, n’essayez même pas de faire la quadrature du cercle.)

Pour avoir une idée de la façon dont tout cet effort est axé sur les mots-clés, revenons à The Verge. Si vous regardez le slug – ou la section arrière de l’URL – pour son article, vous verrez une chaîne vertigineuse de mots-clés : amazon-tiktok-fake-ad-flo-rida-low-roblox-apple-bottom-jeans . (Sidenote : Allez, The Verge, vous ne pouviez pas y mettre « t-pain » ? Il a co-écrit la chanson dans le clip !) Non pas que cela offre une clarté sur ce qui se passe, en soi, mais doit contextualiser la situation.

Alors, oui, pour relever une ligne des inimitables ur-prophètes de 2002, Queens of the Stone Age, personne ne le sait !

Pourtant, toute cette mascarade a rendu une chose très claire : Internet n’est pas fait pour vous ou moi. Il était une fois, peut-être, mais plus maintenant. À peu près tout sur le Web – des articles destinés à jouer sur la page d’accueil de Google, des fichiers audio conçus pour passer d’un clip TikTok à un clip TikTok, des vidéos qui existent dans le seul but d’exploiter les réseaux publicitaires des médias sociaux – est conçu pour les « yeux » des algorithmes et des bots, une machine à peindre par numéros sans joie qui fonctionne exactement comme prévu. Internet organise une grande fête sans fin et lucrative. Nous ne sommes pas invités.