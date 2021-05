Roblox annonce une augmentation de 140% de ses revenus d’une année sur l’autre

La plate-forme de jeux Roblox a généré 387 millions de dollars de revenus pour les trois mois se terminant en mars 2021.

Dans son communiqué financier, la société a déclaré que ses revenus pour le trimestre avaient augmenté de 140%, tandis que les réservations s’établissaient à 652,3 millions de dollars, soit une hausse de 161%. Roblox aurait également compté 42,1 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU), soit une augmentation de 79%. La société a vu une augmentation de 87 pour cent des DAU hors des États-Unis et du Canada.

«Un élément fondamental de l’être humain est de se connecter aux autres, et nous sommes inspirés par la façon dont la communauté Roblox crée et partage des expériences pour jouer, travailler et même apprendre ensemble», a déclaré le PDG David Baszucki (photo).

«L’opportunité de ce que nous construisons chez Roblox est énorme, et nous continuerons à faire des investissements à long terme alors que nous construisons une plate-forme de co-expérience humaine qui permet le partage d’expériences entre des milliards d’utilisateurs.»

Le directeur financier Michael Guthrie a ajouté: «Nos résultats du premier trimestre 2021 nous ont permis de continuer à investir de manière agressive dans les domaines clés qui, selon nous, stimuleront la croissance et la valeur à long terme, en particulier en recrutant des professionnels talentueux en ingénierie et en produits et en augmentant les revenus de notre communauté de développeurs. Nous pensons que nous devons continuer à innover et donc rester concentrés sur la construction de technologies de pointe pour progresser sur nos principaux vecteurs de croissance, principalement l’expansion internationale et l’élargissement de l’âge démographique de nos utilisateurs.

Il s’agit des premiers résultats financiers publiés par Roblox depuis son introduction en bourse en mars de cette année. En avril, Roblox aurait compté 202 millions d’utilisateurs actifs. L’entreprise a déclaré qu’en avril, elle comptait également 43,3 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

