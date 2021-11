Roblox de retour en ligne après une panne de trois jours

La plateforme de jeux Roblox est de retour en ligne après une panne de trois jours.

Les utilisateurs ont commencé à avoir des difficultés à se connecter au service dans l’après-midi du jeudi 29 octobre avant de ne plus pouvoir se connecter du tout. Dans un article de blog sur le site de l’entreprise, le PDG David Baszucki (photo) a déclaré que cette panne était le résultat d’un « bug subtil » dans le backend de l’entreprise qui a provoqué une « débordement » de l’infrastructure de Roblox.

En raison de sa nature, ce bogue a pris un certain temps à trouver, ce qui a entraîné une panne de Roblox pendant trois jours. La société a déclaré qu’elle publierait un post-mortem précisant ce qui n’allait pas dans un proche avenir.

« Ce fut une panne particulièrement difficile dans la mesure où elle impliquait une combinaison de plusieurs facteurs », a écrit Baszucki.

« Un système central de notre infrastructure a été submergé, provoqué par un bogue subtil dans nos communications de service backend alors qu’il était soumis à une charge importante. Cela n’était pas dû à un pic de trafic externe ou à une expérience particulière. L’échec a plutôt été causé par la croissance du nombre de serveurs dans nos centres de données. Le résultat était que la plupart des services de Roblox étaient incapables de communiquer et de se déployer efficacement.

« En raison de la difficulté à diagnostiquer le bogue réel, la récupération a pris plus de temps que n’importe lequel d’entre nous ne l’aurait souhaité. Après avoir identifié avec succès cette cause première, nous avons pu résoudre le problème grâce au réglage des performances, à la reconfiguration et à la réduction de certaines charges . Nous avons pu rétablir complètement le service dès cet après-midi. »

En août, Roblox a révélé qu’il comptait 48,2 millions d’utilisateurs actifs par jour.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72613/roblox-back-online-after-three-day-outage/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));