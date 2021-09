Roblox dévoile des « parties d’écoute », détaille l’événement inaugural avec Poppy

L’auteure-compositrice-interprète Poppy, qui s’apprête à promouvoir son nouvel album via une Roblox Listening Party. Crédit photo : Justin Higuchi

Un an après que l’auteure-compositrice-interprète Ava Max a organisé une soirée de lancement de Roblox pour son premier album studio, la populaire plate-forme virtuelle a officiellement lancé des “soirées d’écoute”, que les supérieurs présentent comme “une nouvelle façon de sortir de la musique”.

Roblox (NYSE : RBLX) a dévoilé aujourd’hui sa fonctionnalité « Listening Party » via une sortie officielle, notant dès le début que cette « dernière innovation » offrira aux artistes et aux labels « un moyen unique et créatif d’engager et d’attirer des millions de fans et de débloquer de nouvelles publicités. opportunités dans le métaverse.

La créatrice de 26 ans et YouTuber Poppy est sur le point d’accueillir la première Roblox Listening Party, pour promouvoir son quatrième album studio récemment sorti, Flux. L’événement est le résultat d’un partenariat entre Roblox, soutenu par Warner Music, et Sumerian Records, 15 ans, et la « musique de Poppy sera intégrée à travers des expériences populaires » dans l’univers Roblox, selon les parties concernées.

Cette intégration permettra spécifiquement aux fans de « basculer vers Flux » dans les modes Roblox, notamment Overlook Bay, RoBeats, Robloxian High School, Creatures of Sonaria et Dragon Adventures. De même, l’effort de neuf pistes devrait encore jouer dans un certain nombre d’autres domaines Roblox, qui, avec ceux énumérés ci-dessus, “revendique plus de trois milliards de visites à vie”. (Roblox a publié un calendrier décrivant l’implication de Poppy, qui semble englober une heure d’apparitions sur la plate-forme par jour entre aujourd’hui et dimanche.)

Le vice-président de Roblox et chef mondial de la musique, Jon Vlassopulos, a vanté dans un communiqué les avantages d’apporter des expériences promotionnelles dans un environnement numérique familier où les joueurs passent déjà du temps, par opposition aux initiatives marketing sur les plateformes émergentes.

“Ce fut un plaisir de travailler avec Poppy et Sumerian Records pour lancer notre toute première Listening Party”, a-t-il déclaré. « La musique fait partie intégrante de la façon dont nous nous exprimons, nous divertissons et trouvons des liens avec d’autres personnes, et nous voulons continuer à trouver de nouvelles façons de faire de la musique une partie intégrante de l’expérience Roblox. Permettre aux fans de Poppy de profiter de son nouvel album Flux où ils passent déjà du temps avec leurs amis semblait une évidence, et nos développeurs ont sauté sur l’opportunité de participer !

Pour référence, Roblox dans son analyse des bénéfices du deuxième trimestre 2021 (couvrant les trois mois se terminant le 30 juin) a signalé une augmentation des revenus de 127% en glissement annuel, à 454,10 millions de dollars, ainsi qu’une croissance de 29% en glissement annuel pour les utilisateurs actifs quotidiens moyens (43,2 millions) et une augmentation de 13 % en glissement annuel pour les « heures engagées », qui ont totalisé 9,7 milliards de dollars.

De plus, Poppy (qui doit commencer une tournée dans le monde réel pour soutenir Flux la semaine prochaine) se prépare à “rejoindre les fans dans chaque expérience immersive, en compétition et en créant à leurs côtés tout en répondant aux questions sur l’album”. Les utilisateurs de Roblox auront également la possibilité d’obtenir des options de « deux marchandises virtuelles gratuites exclusives ».

Il convient de mentionner que Travis Scott a remporté un chèque de 20 millions de dollars de son concert Fortnite, et la part du lion du total massif qui serait dérivée des ventes de produits numériques. Roblox a également établi une présence dans l’espace des concerts virtuels, avec Lil Nas X en tête d’affiche du premier événement de ce type en novembre dernier. Plus récemment, Twenty One Pilots, signé par WMG il y a une semaine, a organisé « un concert virtuel interactif pionnier » dans le monde Roblox.

Warner Music a participé au cycle de financement pré-IPO de Roblox, comme mentionné, et Sony Music (qui compte Lil Nas X comme l’un de ses artistes les plus vendus) a signé un « partenariat stratégique » avec Roblox au cours de l’été. Mais Universal Music Group, qui a rejoint Triller après une impasse de plusieurs mois, est un plaignant (en particulier via Universal Music Publishing Group) dans un important procès pour violation du droit d’auteur contre Roblox.