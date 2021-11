Roblox double son chiffre d’affaires à 509,3 millions de dollars au troisième trimestre

La plate-forme de jeux Roblox a vu ses revenus plus que doubler pour atteindre 509,3 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2021.

La société a enregistré une augmentation de 102% de ses revenus en glissement annuel, avec des réservations en hausse de 28% pour atteindre 637,8 millions de dollars. Roblox a également signalé une perte nette de 74 millions de dollars.

La plate-forme a attiré 47,3 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en moyenne pour la période, soit une augmentation de 31%, les utilisateurs dépensant 13,49 $ chacun.

« L’engagement est notre étoile du nord. Nous sommes très heureux qu’au cours du troisième trimestre, des personnes de tous âges du monde entier aient choisi de passer plus de 11 milliards d’heures sur Roblox », a déclaré le PDG David Baszucki (photo).

« Nous sommes heureux d’annoncer que la communauté des développeurs a gagné plus de 130 millions de dollars au cours du trimestre et est en passe de gagner bien plus de 500 millions de dollars cette année. Alors que nous terminons 2021 et que nous nous dirigeons vers 2022, nous continuerons d’investir dans des technologies innovantes pour permettre à notre communauté de développeurs de faire ce qu’ils font de mieux : construire et créer. »

Les résultats de Roblox ont vu la valeur des actions de la société augmenter de près de 30% après les heures de négociation. Au moment de la rédaction du présent rapport, les échanges avant le marché fixent le cours de l’action de la société à 93,30 $, 21,17 % au-dessus de son cours de clôture d’hier soir.

