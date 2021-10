Roblox en panne : une panne de serveur généralisée affecte des millions de joueurs

Roblox est en panne depuis plus d’une journée, le jeu et son site Web étant hors ligne pour des millions de joueurs. La plate-forme de création de jeux extrêmement populaire a commencé à avoir des problèmes il y a plus de 30 heures, à 19 h HE le 28 octobre. Roblox a déclaré qu’il « travaillait dur pour ramener les choses à la normale » et qu’il a identifié « la cause première comme [an] problème de système interne.

On ne sait pas exactement pourquoi Roblox est toujours en panne, mais certains joueurs ont spéculé que la panne pourrait être liée à une promotion Chipotle dans le jeu. Chipotle offre 1 million de dollars de burritos gratuits sur Roblox dans le cadre de l’événement Halloween du jeu. L’expérience a été mise en ligne à 18h30 HE le 28 octobre, juste avant la panne généralisée de Roblox.

Toujours en progrès sur la panne d’aujourd’hui. Nous continuerons à vous tenir au courant. Encore une fois, nous nous excusons pour le retard. Nous savons que cette panne n’était liée à aucune expérience ou partenariat spécifique sur la plateforme. – Roblox (@Roblox) 29 octobre 2021

Roblox n’a pas tardé à affirmer que ce n’était pas lié à la promotion Chipotle, cependant. « Nous savons que cette panne n’était liée à aucune expérience ou partenariat spécifique sur la plate-forme », explique le compte Twitter officiel de Roblox.

C’est une panne étonnamment longue pour Roblox, les joueurs attendant toujours d’entendre plus d’informations sur le retour du jeu et pourquoi il est hors ligne depuis si longtemps. Le site principal de Roblox est hors ligne en mode maintenance et la page d’état n’a pas été mise à jour depuis des heures.

Roblox est très populaire, en particulier auprès des enfants – plus de 50 % des joueurs de Roblox ont moins de 13 ans. Plus de 40 millions de personnes y jouent quotidiennement, et sa popularité a bondi jusqu’en 2020 pendant la pandémie. Des millions de personnes ont afflué vers le jeu de création de jeux, l’application, la plate-forme, ou comme vous voulez le décrire, pour jouer à des jeux, assister à des concerts et même apparaître à des remises de prix.