Roblox est de retour en ligne après une panne de trois jours – que s’est-il passé ?

Roblox est de retour en ligne après une panne de trois jours qui a provoqué une interruption massive du service.

Le développeur du jeu a déclaré qu’il remettait les régions en ligne après avoir identifié le problème. La société n’a pas détaillé la cause, mais a exclu « des expériences ou des partenariats ». Des rumeurs ont commencé à circuler en ligne selon lesquelles une promotion Chipotle pour un burrito gratuit était responsable.

Chipotle a annoncé la promotion du burrito le 28 octobre – une heure plus tard, Roblox a subi une panne.

Le temps d’arrêt de trois jours pour Roblox est énorme en termes de perte de revenus. Le jeu compte plus de 40 millions d’utilisateurs actifs par jour et a accueilli plusieurs concerts majeurs d’Ava Max, Lil Nas X et Twenty One Pilots. Roblox dit que l’intérêt massif pour la plate-forme peut être en partie responsable de la panne.

« Ce fut une panne particulièrement difficile dans la mesure où elle impliquait une combinaison de plusieurs facteurs », indique un article de blog expliquant le problème. « Un système central de notre infrastructure a été submergé, provoqué par un bogue subtil dans nos communications de service backend alors qu’il était soumis à une charge importante.

« Ce n’était pas dû à un pic de trafic externe ou à une expérience particulière. L’échec a plutôt été causé par la croissance du nombre de serveurs dans nos centres de données. Le résultat était que la plupart des services de Roblox n’étaient pas en mesure de communiquer et de se déployer efficacement.

Roblox dit qu’il prévoit de publier une analyse complète de ce qui s’est passé dans un article de blog post-mortem. Cet article comprendra toutes les mesures que l’entreprise prendra pour garantir qu’une panne massive de Roblox comme celle-ci ne se reproduise plus.

« Nous sommes désolés du temps qu’il nous a fallu pour rétablir le service et nous sommes profondément reconnaissants de la patience et du soutien de la communauté des joueurs, des développeurs et des partenaires de Roblox », a confirmé un porte-parole de Roblox à Digital Music News.

Roblox n’a vu aucun problème à accueillir des millions de téléspectateurs pour le concert de Twenty One Pilots. Ce concert interactif de cinq chansons a vu la participation de personnes de 160 pays, avec 70% des participants en dehors des États-Unis.

Warner Music Group et l’équipe Roblox ont travaillé ensemble pour filmer cette performance. Pour refléter les mouvements réels des artistes dans le métaverse, Tyler et Josh portaient des costumes et des casques, permettant de suivre leurs expressions faciales et leurs mouvements corporels.