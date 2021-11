Roblox est de retour en ligne après une panne qui a duré trois jours

Après une panne qui a commencé jeudi soir, Roblox semblait être de retour en ligne dimanche soir. La société a déclaré dans un tweet vers 16 heures HE dimanche qu’elle « remettait progressivement les régions en ligne ».

Mise à jour rapide pendant que nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale. Nous remettons progressivement les régions en ligne. – Roblox (@Roblox) 31 octobre 2021

Les problèmes ont commencé le 28 octobre vers 19 h HE, lorsque la plate-forme a signalé pour la première fois qu’elle avait des problèmes et a déclaré qu’elle « travaillait dur pour ramener les choses à la normale ». Certains ont émis l’hypothèse que la panne avait été causée par une promotion croisée avec Chipotle qui avait été mise en ligne environ une demi-heure avant le début des problèmes, mais la société a déclaré que la panne n’était « pas liée à des expériences ou à des partenariats spécifiques sur la plate-forme ».

Roblox a confirmé dans une déclaration à The Verge samedi soir que la panne n’était pas le résultat d’une « intrusion externe » et qu’elle avait identifié une « cause interne sous-jacente ».

Dimanche, la société a déclaré dans un tweet qu’elle avait identifié la cause première du problème et une solution, mais n’a fourni aucun autre détail.

Ce fut une panne remarquablement longue pour la plate-forme de création de jeux très populaire qui compte plus de 40 millions d’utilisateurs quotidiens. Il a fourni peu de mises à jour au cours du processus, passant près de 24 heures entre les mises à jour de la page d’état à un moment donné. Cela a également probablement fait un long week-end pour les parents; plus de 50 pour cent des joueurs de Roblox ont moins de 13 ans.