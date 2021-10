Roblox est hors ligne depuis des jours maintenant, la panne n’est pas liée à des burritos gratuits ou à un piratage

L’un des jeux les plus populaires sur Terre, Roblox, est hors ligne depuis des jours, la panne s’étendant sur plus de 60 heures et comptant. Le développeur a signalé le problème pour la première fois le 29 octobre et, au 31 octobre, le jeu était toujours en panne pour une raison inconnue. Cependant, nous savons que ce n’est pas lié aux burritos gratuits (nous en parlerons plus tard) ou à un hack.

Un communiqué publié le 30 octobre indique que le studio a « identifié la cause interne sous-jacente de la panne » et que les équipes effectuent actuellement des travaux d’ingénierie et de maintenance pour remettre le jeu en ligne. « Merci pour votre patience », a déclaré le studio.

Nous pensons avoir identifié une cause interne sous-jacente de la panne. Nous sommes en train d’effectuer les travaux d’ingénierie et de maintenance nécessaires pour remettre Roblox en service dès que possible. Merci pour votre patience. – Roblox (@Roblox) 30 octobre 2021

Un porte-parole a déclaré à The Verge que le temps d’arrêt de Roblox n’était pas lié à une « intrusion externe ». Cependant, la cause du problème qui a fait tomber le jeu est inconnue.

Certaines personnes pensaient que la panne de Roblox était liée d’une manière ou d’une autre à la chaîne de burrito Chipotle qui a offert 1 million de dollars de burritos tout au long du jeu. Cependant, Roblox Corp. a confirmé que ce n’était pas le cas.

Pour mettre la panne en perspective en fonction du nombre de personnes touchées, Roblox Corp. a rapporté que le jeu comptait 48 millions de joueurs en août. Comme d’autres entreprises technologiques, Roblox Corp. essaie de créer une sorte de métaverse avec Roblox.

