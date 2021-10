Roblox est-il toujours en panne et quand le sera-t-il à nouveau ?

Image : Roblox / Kotaku

Roblox, l’un des jeux les plus populaires au monde, est en panne depuis plus d’une journée maintenant et alors que de nombreux joueurs frustrés blâment une promotion Chiplote dans le jeu, les développeurs disent que les burritos gratuits ne sont pas la raison de la panne.

Roblox est une plate-forme géante qui permet aux joueurs du monde entier de créer et de vendre leurs propres jeux et objets de jeu à d’autres. Des millions d’enfants se connectent chaque jour pour jouer à Roblox, mais pour le moment, ils ne le peuvent pas car tous les serveurs sont actuellement en panne. La panne semble avoir commencé il y a plus de 35 heures, à 19 h HE le 28 octobre.

Le lendemain matin, le 29 octobre à 9 h 19 HE, le compte Twitter officiel de Roblox a indiqué qu’il était au courant de la panne du serveur et qu’il travaillait sur un correctif.

Vers 17 h HE, les développeurs de Roblox travaillaient toujours à résoudre les problèmes de serveur, publiant un nouveau tweet qui s’excusait pour la panne et assurait aux joueurs qu’il progressait dans la résolution de la situation.

Ce tweet incluait également un message aux joueurs indiquant que la panne n’était pas causée par « des expériences ou des partenariats spécifiques sur la plate-forme ». Cela semble être une référence à la théorie parmi de nombreux joueurs selon laquelle la panne a été causée par Chipotle qui a offert 1 million de dollars de burritos gratuits à Roblox. Cet événement a commencé environ une heure avant le début du crash du serveur.

Le timing est certainement suspect, mais pour l’instant, Roblox veille à ne pas blâmer un grand partenaire pour un effondrement de serveur aussi important. Quant à la véritable raison pour laquelle les serveurs sont en panne, Roblox a encore élaboré ou expliqué quelle pourrait en être la cause.

Cela fait des heures que Roblox a mis à jour sa page d’état du serveur ou tweeté un nouveau message sur la panne de serveur en cours. Il semble donc qu’il faudra peut-être au moins quelques heures de plus avant que tout soit de nouveau opérationnel.

Bien que de nombreux jeunes joueurs puissent être contrariés à ce sujet, j’imagine qu’une tonne de parents sont heureux de ne pas avoir à jouer à Adopt Me pendant quelques heures. De plus, compte tenu de la façon dont Roblox est louche et minable et de la façon dont il utilise les enfants pour l’aider à créer plus de jeux et à devenir plus grand, sans les rembourser équitablement, je suis sûr que beaucoup d’autres sont heureux si Roblox ne revient jamais en ligne.