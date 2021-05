Roblox est “parfaitement logique” sur PlayStation et Oculus Quest, selon le PDG de Roblox

Roblox est un jeu gratuit absolument énorme qui est en fait une plate-forme pour la création de jeux. Les joueurs peuvent profiter de mini-jeux de toutes formes et tailles construits par la communauté Roblox et interagir avec la vaste et immense base de joueurs Roblox. Actuellement, Roblox est disponible sur PC, PC VR, Android, iOS, Xbox Series X | S et Xbox One. La possibilité pour Roblox de se diriger vers encore plus de plates-formes de jeu à l’avenir n’est pas entièrement hors de question, grâce à un commentaire lors du récent appel aux résultats de Roblox Corporation.

Le co-fondateur et PDG de Roblox, Dave Baszucki, a été interrogé sur la possibilité d’installer Roblox sur d’autres plates-formes comme PlayStation, et il avait ceci à dire:

Nous avons la même vision pour le cloud multijoueur 3D immersif du métaverse en ce sens que nous pensons que cela devrait être accessible sur tous les appareils, à la fois de la visualisation et de l’interaction. Et nous avons vraiment innové autour de cela sur la tablette de téléphone, l’ordinateur et la console Xbox, montrant que les développeurs peuvent créer du contenu qui, une fois poussé vers notre cloud, s’exécute sur tous ces appareils et se traduit automatiquement en plusieurs langues. Donc, absolument à long terme, Switch, PlayStation, Quest, toutes ces plates-formes ont un sens parfait pour Roblox … ce sont toutes des plates-formes logiques, et en même temps, nous ne partagerons aucune date de livraison pour elles.

Non seulement Baszucki n’a pas dissipé la possibilité d’étendre Roblox à d’autres plates-formes, mais il a également fortement laissé entendre que cela était déjà prévu à un moment donné dans le futur. Pourtant, ce n’est pas une confirmation directe que Roblox est prévu pour une sortie sur plus de plates-formes, et il n’inclut certainement pas de dates de sortie potentielles ou de fenêtres pour ces versions.

Un avenir où vous pourrez jouer à tous les meilleurs jeux Roblox sur toutes les principales plates-formes de jeu, y compris PS5, PS4, Switch et Oculus Quest 2, est certainement passionnant.

Roblox est totalement gratuit pour jouer sur toutes les plates-formes et comprend trop de jeux et de mini-jeux pour les compter. Si vous jouez à une tonne de Roblox et que vous souhaitez tirer le meilleur parti du jeu, il vaut peut-être la peine de payer pour Roblox Premium, qui vous offre un Robux supplémentaire chaque mois en plus d’avantages et d’avantages supplémentaires.

