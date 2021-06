Roblox fait face à une poursuite pour atteinte au droit d’auteur de la part des principaux éditeurs de musique

Polygram Publishing, Big Machine Music, ABKCO Music (un plaignant dans le procès des majors contre Frontier Communications) et Hipgnosis de Merck Mercuriadis sont également des plaignants dans l’action, que les principaux éditeurs de musique ont soumise hier à un tribunal fédéral californien. De plus, Roblox – qui est arrivé en bourse en mars et est devenu une plate-forme populaire pour les performances musicales en direct – a reconnu et repoussé la plainte dans un communiqué ainsi qu’un formulaire 8-K SEC déposé aujourd’hui.

Dans ce communiqué, les supérieurs de l’entité de 15 ans ont indiqué qu’ils étaient “surpris et déçus” par la poursuite, “ce qui représente un malentendu fondamental sur le fonctionnement de la plate-forme Roblox”. De plus, les dirigeants de Roblox Corporation ont souligné qu’ils restaient « passionnés par la protection des droits de propriété intellectuelle » et qu’ils « répondaient rapidement à toute demande de retrait DMCA valide ».

Mais les plaignants dans leur action de 71 pages affirment que Roblox «s’engage dans une violation du droit d’auteur à grande échelle», notamment en omettant de signaler et de supprimer les fichiers audio protégés et d’avoir prétendument omis d’interdire de nombreuses personnes responsables du téléchargement. les travaux.

Certes, le texte indique que « Roblox activement encourage ses utilisateurs à télécharger des fichiers audio contenant de la musique protégée par le droit d’auteur et à les incorporer dans le contenu du jeu » – et que la plate-forme « facture délibérément aux utilisateurs et tire profit de chaque chanson qu’un utilisateur télécharge ».

S’étendant sur ce dernier, le procès précise que les joueurs de Roblox sont tenus de faire face à la monnaie virtuelle du jeu “Robux” afin de télécharger des fichiers audio, le coût précis dépendant de la longueur d’un fichier, en raison du “” temps qu’il faut aux modérateurs pour passer en revue chaque fichier audio que les utilisateurs téléchargent.’ » Fonctionne entre deux et sept minutes (dont la dernière représente les fichiers audio les plus longs hébergés par Roblox) coûte 350 Robux (environ 4 $) à télécharger.

Cependant, « une fois qu’un fichier audio contenant une chanson est téléchargé, il n’est pas ajouté à la bibliothèque Roblox tant que après les modérateurs humains ont examiné la chanson dans son intégralité pour s’assurer qu’elle est conforme aux règles de la communauté de Roblox », poursuit le procès à multiples facettes.

Cela dit, l’équipe de plus de 1 700 modérateurs de la plateforme, tout en vérifiant de près les fichiers à la recherche de discours de haine et de contenu inapproprié, aurait approuvé « le téléchargement d’innombrables chansons protégées par le droit d’auteur que les utilisateurs, dont beaucoup sont de jeunes enfants, ne sont pas autorisés à copier et à distribuer. . … Roblox choisit de le faire, et ferme les yeux, afin qu’il puisse devenir les destination pour les enfants d’enfreindre la musique.

À partir de là, la plainte globale explique que Roblox attribue un « ID audio » à chaque fichier audio téléchargé et fait plusieurs copies de ces pistes pour les rendre disponibles sur la plate-forme, malgré le manque prétendument « de la licence mécanique nécessaire pour faire une reproduction. ” Il en va de même, selon les plaignants, des chansons sur le front de la licence de synchronisation (c’est-à-dire que les œuvres sont synchronisées avec le contenu du jeu même si Roblox n’a pas de licence de synchronisation) et sur le front de la performance publique, comme approuvé les fichiers audio “peuvent également être diffusés à la demande”.

Le document allègue ensuite que les utilisateurs de Roblox qui enfreignent les médias protégés ne «font même pas face à une menace réaliste de perdre l’accès» à la plate-forme, qui est prétendument «devenu un refuge de facto pour les contrevenants» – bien que l’équipe de modération «termine régulièrement les utilisateurs pour des raisons autres que la violation du droit d’auteur.

Enfin, concernant les efforts de Roblox dans le domaine des licences, les plaignants écrivent : « Roblox n’a obtenu des licences que dans un nombre limité de cas, y compris dans un cas d’une société de musique qui délivre spécifiquement des licences de synchronisation pour l’utilisation de la musique de production dans les jeux vidéo. ” Ces cas, cependant, indiquent clairement “que Roblox est conscient qu’il doit et sait comment obtenir des licences avant d’utiliser” des supports protégés, selon la poursuite.

Les plaignants ont inclus une liste de 26 pages des compositions que Roblox aurait enfreintes, et les principaux éditeurs de musique demandent des dommages et intérêts pour violation du droit d’auteur contributif et indirect.

La couverture continue de Digital Music News sur la protection de la propriété intellectuelle et les litiges est sponsorisée par Pro Music Rights.