Roblox fait l’objet d’un procès de 200 millions de dollars pour violation du droit d’auteur sur la musique

La plate-forme de création de jeux Roblox est poursuivie par la National Music Publishers’ Association (NMPA) pour plus de 200 millions de dollars.

Tel que rapporté par Variety, le procès a été révélé par le président-directeur général de la NMPA, David Israelite, lors de la réunion annuelle de l’organisme commercial, au cours de laquelle il a déclaré que Roblox avait illégalement utilisé des chansons de nombreux artistes différents, dont Ariana Grande, Deadmau5, Ed Sheeran et les Rolling Stones. . L’organisation réclame un minimum de 200 millions de dollars de dommages et intérêts.

Comme l’a souligné Music Business Worldwide, les maisons de disques représentées dans l’affaire incluent Big Machine, Concord et Kobalt, mais pas Warner et Sony. Cela pourrait être en partie parce que le premier a acquis une participation minoritaire dans Roblox en janvier, tandis que le second s’est associé à Roblox pour des événements mettant en vedette ses artistes, tels que Little Nas X.

“[Roblox has] a fait des centaines de millions de dollars en obligeant les utilisateurs à payer chaque fois qu’ils téléchargent de la musique sur la plate-forme – profitant du manque de compréhension des jeunes en matière de droit d’auteur – et ensuite ils ne prennent pratiquement aucune mesure pour empêcher les récidives ou alerter les utilisateurs des risques prise », a déclaré Israélite lors de la réunion de la NMPA.

PCGamesInsider.biz a recherché le procès sur PACER mais il n’y est pas encore apparu.

Roblox est devenu public en mars de cette année et affiche actuellement une capitalisation boursière de 51,88 milliards de dollars. La plate-forme comptait 202 millions d’utilisateurs actifs en avril.

