Roblox ferme l’application mobile chinoise pour travailler sur une nouvelle version

Roblox a fermé la version chinoise de son application iOS et Android, également connue sous le nom de LuoBuLeSi, cinq mois seulement après sa sortie en Chine, selon un rapport de TechCrunch. L’application, qui a été déployée à titre de test en partenariat avec la société de jeux chinoise Tencent, sera reconstruite et potentiellement rééditée dans le pays à une date ultérieure.

Roblox a été officiellement retiré des magasins d’applications le 8 décembre de l’année dernière, comme annoncé sur une version traduite du site Web de Roblox China. Le message remercie les joueurs d’avoir testé l’application et indique que les développeurs « continueront à optimiser le produit ».

« Un certain nombre d’actions transitoires importantes sont nécessaires » pendant que les développeurs reconstruisent l’application

« L’année dernière, nous avons lancé Roblox China également connu sous le nom de LuoBuLeSi avec la vision de créer un univers virtuel immersif d’expériences 3D en Chine que nous avons testé et itéré en cours de route », a déclaré le porte-parole de Roblox, James Kay, dans une déclaration à The Verge. . « Il est essentiel que nous fassions maintenant les investissements nécessaires, y compris des investissements dans notre architecture de données, afin de réaliser notre vision à long terme pour LuoBuLeSi. »

Quant à savoir pourquoi l’application Roblox a été supprimée, Kay a déclaré à The Verge qu' »un certain nombre d’actions transitoires importantes sont nécessaires » alors que la plate-forme se prépare à créer une autre version de l’application. Kay n’a pas non plus partagé de détails supplémentaires sur la date de sortie de la nouvelle version, notant que la société rendra les informations publiques le moment venu.

Les brefs débuts de Roblox en Chine n’ont pas été exempts de défis – le Financial Times rapporte que la plate-forme a semblé lutter contre des concurrents chinois, comme Reworld, propriété de ByteDance. En dehors de cela, Roblox a rencontré un défi encore plus grand : la Chine elle-même. Le Financial Times note que Roblox était soumis aux normes réglementaires chinoises, bien qu’il se présente comme un jeu éducatif, ce qui a entraîné la censure de certaines de ses fonctionnalités.

La fermeture de Roblox China, bien que temporaire, marque l’arrêt soudain d’un autre jeu populaire dans le pays. En novembre, Epic Games a clôturé un test de Fortnite en Chine sans trop d’explications, bien que le jeu ait subi de lourdes modifications pour se conformer aux règles strictes de contenu de la Chine. Plus surprenant encore, la version mondiale de Steam semble être interdite en Chine fin décembre, peut-être pour remplacer le service par la version chinoise beaucoup plus limitée.

Avant tous ces arrêts liés aux jeux, les régulateurs chinois ont comparé les jeux vidéo à «l’opium spirituel» et ont commencé à limiter le temps d’écran des enfants à seulement trois heures par semaine. Cela s’ajoute au couvre-feu qui interdit aux enfants de jouer entre 22h et 8h, censé lutter contre l’addiction aux jeux vidéo.