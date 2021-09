Roblox lance la vérification de l’âge des utilisateurs avant le déploiement du chat vocal

La plate-forme de jeux Roblox a commencé à permettre aux utilisateurs de vérifier leur âge sur le service avant que la société ne lance le chat vocal.

Dans un article publié sur le site Web de l’entreprise, Chris Aston Chen, chef de produit senior pour l’authentification, a écrit qu’environ la moitié des utilisateurs de Roblox avaient plus de 13 ans au deuxième trimestre 2021. L’entreprise veut s’assurer que seuls ces joueurs peuvent accéder au nouveau Spatial. Fonctionnalité vocale, qui devrait être déployée à un moment donné cet automne.

Afin de vérifier, les utilisateurs doivent scanner un document d’identité avant d’envoyer un selfie à Roblox pour confirmer que vous êtes bien qui vous dites et quel âge vous avez.

“La vérification de l’âge marque une étape importante dans notre vision à long terme de créer une plate-forme fiable, amusante et civile pour tout le monde”, a écrit Chen.

“Dans le cadre de cette vision, nous continuerons à travailler sur des moyens transparents de vérifier l’âge d’un utilisateur, en respectant toujours la vie privée d’un utilisateur. Au fil du temps, nous continuerons à introduire des moyens nouveaux et innovants pour les utilisateurs de maintenir et de protéger facilement et en toute sécurité leur identité sur la plate-forme Roblox, débloquez de nouvelles capacités sociales immersives, et créez et profitez d’expériences incroyables ensemble.”

En août de cette année, Roblox prétendait avoir 48,2 millions d’utilisateurs actifs par jour.

