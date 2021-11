Roblox Music-Tech Company Splash annonce une série A de 20 millions de dollars

Crédit photo : Roblox

Splash, une société de technologie musicale axée sur Roblox, a officiellement terminé un tour de table de 20 millions de dollars de série A.

Splash, basé à Brisbane, a dévoilé aujourd’hui l’augmentation de plusieurs millions de dollars, notamment via un long message sur sa page LinkedIn. Le Fonds Amazon Alexa et BITKRAFT Ventures ont mené la ronde, selon ce message d’annonce, avec la participation de Khosla Ventures et King River Capital.

BITKRAFT, dont le siège est à San Francisco, détient une participation active dans le créateur de Fortnite, Epic Games, selon le site Web de la plate-forme d’investissement vieille de quatre ans, tandis que le fonds Alexa « fournit jusqu’à 200 millions de dollars en capital-risque pour alimenter l’innovation en technologie vocale », son propre site Web. relais.

Splash, qui est arrivé sur la scène sous le nom de PopGun en 2017 et lancé sur Roblox l’année dernière, « développe de nouvelles façons pour les gens de créer, de jouer et d’interagir avec des performances en direct à l’aide d’outils et de jeux vidéo basés sur l’IA », la sortie se poursuit, bien que la musique demeure le « premier et actuel objectif » de l’entreprise. Sur ce front, « en utilisant des plates-formes comme Roblox », Splash permet aux joueurs de créer de la musique, des scènes, des lieux et des performances en direct, avec plus de 128 millions de pièces à son actif à ce jour.

La startup de la technologie musicale – dirigée par l’ancien PDG de We Are Hunted, Stephen Phillips – a également reconnu que « le personnage virtuel Kai est devenu le premier Splash Star à émerger du jeu », accumulant au nord 1,7 million de vues sur le clip de » Breathe Again » à ce jour – et se produisant pour plus de 140 000 joueurs au total dans Splash.

De plus, Phillips a participé aujourd’hui à un événement de discussion Techstars, mettant en lumière le développement des instruments d’IA de son entreprise, les réitérations et le rôle de l’entreprise dans l’industrie de la musique contemporaine, et l’augmentation récemment clôturée.

« Nous construisons Splash », a expliqué Phillips, « qui est un jeu sur la plate-forme [Roblox] qui permet à n’importe qui d’entrer dans l’un de nos clubs virtuels et de s’inscrire pour monter sur scène et se produire. … Le but principal du jeu est qu’ils s’inscrivent pour monter sur scène, quand c’est leur tour, ils montent sur scène, ils ont 60 secondes pour jouer. Et le but est d’être l’interprète le plus célèbre de Splash.

«Et vous y parvenez – en fonction de vos performances, vous obtenez la gloire et les pièces du public. C’est donc une expérience en direct, et à partir de là, les enfants apprennent à faire de la musique et ils ont le plaisir de jouer en direct sur scène.

«Nous avons eu plus de sept millions de personnes qui se sont produites, ont fait de la musique dans le jeu. Plus d’un million et demi de joueurs se sont produits plus de 10 fois sur scène. Notre noyau de DJs s’est produit plus de 10 000 fois sur scène, et c’est devenu leur passe-temps, leur obsession. Si vous leur parlez, ils construisent des carrières dans l’industrie de la musique – ils font de la musique, ils montent un spectacle et ils s’entraînent », a-t-il conclu.

Roblox – fraîchement sorti d’une panne de trois jours – continue d’embrasser la musique et de renforcer ses offres de performances en direct. La plate-forme s’est associée à Warner Music (un investisseur pré-IPO) pour un concert de Twenty One Pilots, a lancé des soirées d’écoute et a réglé un procès pour violation du droit d’auteur avec la National Music Publishers’ Association (NMPA) en septembre. Et en octobre, en revanche, Roblox s’est associé à EDC pour lancer un festival de musique métaverse, à la suite d’une augmentation de 5,2 millions de dollars pour le développeur de jeux Roblox Supersocial.