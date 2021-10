Roblox ne fonctionne pas : des millions d’enfants ne pourront pas fêter Halloween avec leurs amis virtuels | Jeux

Au moment le plus inopportun, Roblox a disparu de la carte, laissant des millions d’enfants et de jeunes sans leur habituelle célébration virtuelle d’Halloween.

Chaque jour 40 millions de personnes jouent à Roblox, et la moitié d’entre eux sont des enfants. C’est l’un des jeux les plus populaires au monde, et un lieu commun pour rencontrer des amis virtuels, comme avec Fortnite ou Minecraft.

De nombreux joueurs avaient déjà prévu une fête en ligne avec vos amis sur Roblox, profitant de la événement spécial halloween que l’entreprise organise à ces dates, mais à moins qu’un miracle ne se produise dans les prochaines heures, il semble que ce ne soit pas le cas.

Roblox ne fonctionne pas : il est en panne depuis plusieurs jours, et ses créateurs n’ont pas donné une explication claire de ce qui se passe.

Roblox est l’un des jeux les plus populaires du moment. Si vos enfants jouent ou veulent commencer à jouer, c’est tout ce que vous devez savoir.

Roblox est un bac à sable multijoueur en ligne pour tous les âges. Le concept de bac à sable est une analogie du bac à sable où les enfants jouent dans le parc.

Avec le sable, ils peuvent construire toutes sortes de choses, selon leur imagination. Dans Roblox, il est possible à la fois de créer vos propres jeux et de jouer aux millions déjà existants, conçus par d’autres utilisateurs.

Ce sont des milliers de jeux, qui sont créés presque quotidiennement, ce qui incite les utilisateurs à revenir encore et encore à Roblox.

Il est très courant que des jeux basés sur des événements de mode apparaissent. Par exemple, les clones de Squid Game sont maintenant très populaires.

Roblox avait déjà annoncé un événement pour Halloween, et les milliers de jeux hébergent également le leur. Mais tout indique cette année des millions de joueurs vont manquer la fête d’Halloween avec leurs amis Roblox.

Pendant 2 jours, Roblox ne fonctionne pas. Les serveurs sont en panne, et si vous essayez de vous connecter, tout ce que vous voyez est un message d’erreur déprimant :

Qu’est-ce qui se passe?

Roblox n’a pas signalé la cause du problème. Tout ce qu’ils ont dit sur leur compte Twitter était que « nous pensons avoir identifié une cause interne sous-jacente de la panne. Nous effectuons l’ingénierie et la maintenance nécessaires pour remettre Roblox en service dès que possible. Merci pour votre patience. »

Mais c’était il y a 19 heures…

Sur leur site internet, également en panne, ils ne mentionnent même pas qu’il y a un bug. Le message apparaît : « Nous rendons les choses plus impressionnantes. Nous reviendrons bientôt. »

On pensait initialement que l’échec était dû à une promotion de la marque Chipotle, qui offrait pour un million de dollars de burritos (un repas mexicain) lors de l’événement d’Halloween.

Mais la société a déclaré à The Verge que ce n’est pas une attaque extérieuremais plutôt d’une défaillance du système interne.

Il est étrange qu’une panne interne interrompe le service pendant plus de deux jours, car une plate-forme en ligne dispose généralement de serveurs en aval et de plans alternatifs.

Mais il ne sert à rien de spéculer, et il faudra attendre l’explication officielle. Tout ce que les joueurs de Roblox peuvent faire, c’est être patient…