Roblox règle son procès avec la NMPA – La musique arrive dans le métaverse

in

Crédit photo : Roblox

Roblox a réglé une plainte déposée par la National Music Publishers Association (NMPA).

La NMPA a poursuivi Roblox pour violation du droit d’auteur à hauteur de 200 millions de dollars. Maintenant, les deux sociétés ont conclu un accord pour permettre aux artistes de débuter leur musique dans le métavers – tant que leurs éditeurs sont prêts à le permettre.

Le président de la NMPA, David Israelite, a déclaré que Roblox est une plate-forme unique pour les musiciens et les auteurs-compositeurs. Le règlement permet à Roblox de négocier des accords avec les éditeurs de musique à l’avenir. Il donne aux éditeurs un « opt-in à l’échelle de l’industrie ouvert à tous les éditeurs NMPA éligibles » pour lancer la musique au sein de Roblox. C’est important, car Roblox s’est concentré à devenir un lieu de rencontre social pour les jeunes enfants au milieu de la pandémie.

La société a récemment lancé des Listening Parties, qui sont des flux de musique dans le jeu permettant aux artistes de présenter leur travail. Plusieurs artistes comme Ava Max et Lil Nas X ont également fait leurs débuts musicaux en utilisant la plate-forme. Le responsable mondial de la musique de Roblox, Jon Vlassopulos, déclare que la société est heureuse que l’industrie de la musique voit la valeur de sa plate-forme.

“Nous sommes ravis que l’industrie de l’édition considère le potentiel de Roblox comme une opportunité créative et commerciale importante pour ses membres”, a déclaré Vlassopulos à Digital Music News.

La NMPA a également conclu un accord avec Twitch qui modifie le fonctionnement des retraits de musique sur la plate-forme. Le nouveau processus d’examen de la musique de Twitch permet à une équipe d’examiner les rapports des titulaires de droits et de supprimer les VOD et clips incriminés sans déclencher d’attaques DMCA contre le compte.

Twitch et Roblox sont tous deux axés sur les joueurs, mais la musique est de plus en plus au centre des préoccupations des deux plates-formes.

Près de 1,2 million de personnes ont assisté à la soirée de lancement d’Ava Max à Roblox l’année dernière. Lil Nas X a attiré plus de 33 millions de vues au total pour sa performance. Cette année, Twenty One Pilots parie gros sur le public de Roblox qui aime son interprétation d’un concert virtuel. Roblox compte environ 42 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, ce qui représente un public assez important.

Le concert Twenty One Pilots mettra en vedette des mondes et des quêtes créés par des fans, avec des marchandises à débloquer. C’est vraiment le métavers que Neal Stephenson a imaginé dans Snowcrash – sans l’esthétique punk des années 80.

“La première époque était celle où ces concerts étaient un spectacle”, a déclaré Vlassopulos à Billboard. “La deuxième ère est entièrement consacrée à l’interactivité et à la participation, et à l’intégration de tous ces autres mondes à travers la plate-forme.” Twenty One Pilots convient parfaitement, car le groupe adore créer des traditions pour ses fans.