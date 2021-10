Roblox s’associe à EDC Las Vegas pour lancer le Metaverse Music Festival

Il y a environ un mois, Roblox a lancé des soirées d’écoute, qualifiant les événements de « une nouvelle façon de diffuser de la musique ». Maintenant, la plate-forme populaire a signé un accord de partenariat officiel avec Insomniac’s Electric Daisy Carnival (EDC), qui devrait devenir « le premier festival de musique à se tenir sur Roblox ».

Roblox Corporation (NYSE : RBLX) et EDC – qui doivent retourner à Las Vegas ce week-end – viennent d’annoncer leur accord unique. Dans le cadre de l’accord, Roblox et le festival de musique appartenant à Insomniac ont établi un «monde persistant» appelé World Party (l’espace ouvert aujourd’hui), et les fans peuvent «regarder et profiter des décors sur les scènes virtuelles».

Un « pré-spectacle » EDC devrait débuter sur Roblox ce vendredi 22 octobre, et les joueurs auront la chance de « rejoindre le festival dans le métaverse » entre le samedi 23 et le lundi 25. Et en termes d’expérience associée à cette édition virtuelle de l’événement EDM d’environ 500 000 participants – qui a été annulé en 2020 et reporté en 2021 – les fans pourront profiter de « l’une des plus de 50 représentations tout au long du week-end ». (Cependant, près de 200 artistes sont réservés pour la composante en personne d’EDC Las Vegas 2021.)

De plus, Roblox a créé EDC numérique « des domaines comme cosmicMEADOW, circuitGROUNDS, Camp EDC, Pixel Forest et plus encore », tandis que « les artistes eux-mêmes sauteront également dans le métaverse en sautant de serveurs et en se rencontrant et en se saluant ». Enfin, l’offre apparemment globale « comportera des mini-jeux qui permettront aux fans de parcourir le vaste monde, de collectionner des animaux câlins, de danser contre des amis et de construire leur maison dans le camp EDC », et les invités peuvent « gagner réel et virtuel marchandise. »

Abordant l’accord dans un communiqué, Pasquale Rotella, fondateur et PDG d’Insomniac (dont une partie importante appartient à Live Nation), a semblé souligner que l’homologue virtuel d’EDC Las Vegas atteindra toutes sortes de nouveaux fans. Les participants à EDC doivent avoir au moins 18 ans, et Roblox a indiqué dans un dossier réglementaire avant son introduction en bourse que « 54% de nos utilisateurs avaient moins de 13 ans » au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2020.

« Cette expérience porte la créativité et l’inspiration derrière EDC et tous les autres festivals et événements vers de nouveaux sommets », a déclaré Rotella en partie. « Donner vie à notre vision numérique et ouvrir les merveilles et la magie d’EDC à toute personne de tout âge, peu importe où elle se trouve. Comme nous le disons à EDC, « Tous sont les bienvenus ici ».

Et dans une déclaration personnelle, le vice-président de Roblox et chef mondial de la musique Jon Vlassopulos – dont la société a réglé à la fin du mois dernier un procès intenté par la National Music Publishers’ Association – a clairement indiqué que des projets similaires étaient en cours.

« Nous sommes ravis d’offrir des mondes musicaux permanents plus étonnants comme celui-ci dans les mois à venir alors que nous continuons à aider l’industrie de la musique à s’engager avec notre public mondial de manières nouvelles et sans précédent », a relayé le fondateur et PDG de Tribalist, Vlassopulos.

En septembre, Roblox a également fait équipe avec Warner Music Group – qui a participé à l’augmentation de plus d’un demi-milliard de dollars de la plateforme avant l’introduction en bourse – pour un concert de Twenty One Pilots. Séparément, Travis Scott aurait gagné 20 millions de dollars grâce à son émission Fortnite en 2020, la part du lion de la somme provenant des ventes de marchandises numériques.