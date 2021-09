Roblox s’associe à Warner Music pour le concert de Twenty One Pilots

Déplacez-vous, Fortnite. Roblox a annoncé un concert entièrement immersif de Twenty One Pilots.

Le concert est en partenariat avec Warner Music Group et est décrit comme « un concert virtuel interactif pionnier ». Roblox a construit une énorme scène pour ses performances virtuelles et ce sera le premier concert à profiter de la nouvelle technologie.

Le concert Twenty One Pilots à l’intérieur de Roblox commence le 17 septembre à 19 h HE pour lancer la tournée Takeover du groupe. La performance comprendra un ensemble de cinq chansons combinant des chansons à succès et du nouveau matériel de leur album 2021 Scaled and Icy. Roblox dit que “l’expérience haute fidélité” comportera une setlist dynamique dictée par les fans en temps réel.

« Une setlist dynamique qui donne aux utilisateurs de chaque concert la possibilité de contrôler l’ordre des chansons interprétées grâce à un vote instantané une fois le concert commencé. Chaque chanson comportera son propre ensemble méticuleusement conçu avec un haut niveau de fidélité et de réalisme, alimenté par les derniers éclairages de Roblox », indique l’annonce.

Bien sûr, ce ne serait pas un concert Roblox pour Twenty One Pilots sans un tas de quêtes de métaverse à accomplir.

Roblox dit que les quêtes pré-concert dans Ultimate Driving: Westover Islands, Creatures of Sonaria et World // Zero permettront aux participants de gagner des produits numériques Twenty One Pilots. Chaque monde comprendra également des portails qui leur permettront d’être transportés dans la salle d’avant-concert dans les jours précédant le concert.

Les fans pourront rejouer les concerts de Twenty One Pilot au début de chaque heure pendant deux jours jusqu’au dimanche 19 septembre à 23 h HAP.

«Twenty One Pilots est un groupe qui a passé toute sa carrière à trouver comment toucher le plus de gens possible», explique le directeur créatif du groupe, Mark Eshleman. “De la vente de la petite salle au déménagement dans la grande salle d’à côté au lancement d’une expérience virtuelle avec Roblox pour des millions d’utilisateurs, l’objectif a toujours été le même. L’équipe Roblox s’est efforcée à chaque étape du processus d’honorer les fans du groupe, ses traditions et son histoire pour s’assurer que cette expérience corresponde à ce que les gens peuvent attendre d’un spectacle.

Roblox espère faire de Fortnite un lieu de rassemblement des jeunes. La soirée de lancement de l’album Ava Max n’était qu’un échauffement de ce qui allait arriver. La société se concentre fortement sur les expériences créées par les utilisateurs et les performances audio expérimentales en sont une grande partie.

