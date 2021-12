Roblox sauve des millions en profitant d’une esquive fiscale choquante

Image : Roblox

La plate-forme de création de jeux et le métaverse naissant Roblox ont fait l’actualité hier en tant qu’objet d’un rapport du New York Times sur une réduction d’impôt des années 90 qui est devenue incontrôlable. Créée à l’origine pour favoriser l’investissement dans les petites entreprises, l’exemption Qualified Small Business Stock, ou QSBS, s’est transformée en un moyen pour les entreprises ultra-riches d’éviter de payer des impôts sur d’énormes bénéfices.

Je dirais que cela semblait être une bonne idée à l’époque, mais ce n’était vraiment pas le cas. Lancée en 1993, l’exemption d’actions qualifiées pour les petites entreprises a été présentée comme un moyen d’inciter davantage de personnes à investir dans des start-ups en protégeant une partie des bénéfices d’une entreprise de l’impôt. À l’origine, l’exemption signifiait qu’un investisseur serait protégé du paiement d’impôts sur la moitié des bénéfices jusqu’à 10 millions de dollars, mais cela a finalement été modifié pour exempter la totalité des 10 millions.

Lorsque Roblox Corporation a été fondée par David Baszucki en 2004, la société remplissait toutes les conditions pour l’exemption QSBS, principalement le fait que la société devait avoir des actifs égaux ou inférieurs à 50 millions de dollars. Le New York Times note que le nombre de 50 millions a été mis en place car au moment où l’exemption est devenue loi, Disney venait de créer l’équipe de hockey Mighty Ducks of Anaheim, évaluée à 50 millions, et les législateurs voulaient s’assurer qu’une entreprise Disney ne le ferait pas. t bénéficier d’une exemption pour les petites entreprises, car ce serait stupide.

Cependant, le système fiscal américain est également stupide pour avoir voté en faveur d’une exemption chargée d’échappatoires qui finirait par être tellement abusée que sa participation serait considérée comme un droit de passage pour les ultra-riches de la Silicon Valley. Le problème avec l’exemption QSBS est qu’elle peut être clonée. Tout ce qu’il faut, c’est offrir du stock à vos amis et à votre famille. Bien qu’ils n’aient pas investi dans l’entreprise, ils bénéficient néanmoins de l’exonération, vous pouvez donc vous assurer que de gros montants d’argent restent sous votre contrôle sans avoir à payer d’impôts sur ces espèces.

Selon des rapports financiers et des sources du New York Times, le fondateur de Roblox, David Baszucki, a pu multiplier l’exemption 12 fois, en offrant des actions à sa femme, ses quatre enfants et divers autres parents. À l’automne 2020, des mois avant que Roblox ne devienne public, la belle-mère de Baszucki a commencé à donner des actions à des proches. Puisqu’elles étaient offertes, ces actions étaient également admissibles à l’exemption. En mars 2021, Roblox est devenue publique, évaluée à 45 milliards de dollars.

Bien que tout cela semble horrible et super tricheur, il n’y a rien d’illégal dans cette pratique. Il a un nom, empilement, mais est également connu sous le nom de beurre de cacahuète, une référence à la facilité avec laquelle l’exemption est répartie. Un autre exemple donné dans l’histoire est celui d’un conseiller fiscal qui a aidé son client à éviter de payer des impôts sur 150 millions de dollars de bénéfices en faisant don d’actions à ses sept enfants. Un avocat fiscaliste plaisante en disant qu’il conseille à ses clients d’avoir plus d’enfants pour éviter plus d’impôts.

Des tentatives ont été faites pour essayer de modifier l’exemption du QSBS, qui devrait coûter au gouvernement plus de 60 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Plus récemment, l’administration Biden a suggéré de réduire de plus de la moitié les avantages de l’exemption, bien qu’une telle décision conduirait probablement à encore plus de cumul pour combler la différence.

Alors que l’article du New York Times utilise Roblox comme exemple principal, l’empilement se produit partout où les propriétaires d’entreprises super riches qui ont commencé petit ont de la famille et des amis auxquels ils peuvent transmettre un peu de stock. Une loi fiscale adoptée il y a près de 30 ans s’est transformée au fil du temps en un incroyable allégement fiscal dont les entreprises éligibles seraient stupides de ne pas profiter. Merci, congrès.