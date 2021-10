Roblox se remet d’une panne de deux jours, dit qu’il sera «de nouveau opérationnel dès que possible»

Ce n’est pas lié au Chipotle, mais c’est assez épicé

Roblox est l’un de ces jeux – des applications ? prestations de service? – que, comme Fornite, même si vous n’y jouez pas, vous connaissez probablement quelqu’un qui le fait. Peut-être votre enfant ou neveu ou enfant de l’autre côté de la salle, mais étant donné que le dernier chiffre publié était de 40 millions de joueurs quotidiens, c’est certainement populaire.

Et même si vous ne savez pas à quel point il est populaire, vous pouvez en déduire la réaction à une panne de deux jours qui a commencé dans la soirée, heure de l’Est, le 28 octobre. Alors que les premiers rapports supposaient que la panne était due à une intégration Chipotle dans le jeu, offrant un million de dollars de burritos gratuits aux joueurs, Roblox a déclaré à The Verge que ce n’était pas du tout à cause d’une « intrusion externe ». À 17 h HE le samedi 30 octobre, le compte Twitter de Roblox indiquait que la société avait « identifié une cause interne sous-jacente de la panne » et qu’elle faisait ce qu’il fallait faire « pour remettre Roblox en service dès que possible ».

Roblox est un jeu de construction du monde disponible sur pratiquement toutes les plateformes, y compris Android. C’est également l’un de nos jeux Android préférés pour jouer sur un Chromebook, si vous aimez ce genre de chose.

Facebook, désolé, Meta a une montre connectée en préparation avec une encoche de caméra idiote

L’œil qui voit tout de Facebook trouve une autre maison

Lire la suite

A propos de l’auteur

Daniel Bader (6 articles publiés)



Daniel est le rédacteur en chef d’Android Police.

Plus de Daniel Bader