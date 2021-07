Roblox signe un accord avec Sony Music

La plate-forme de jeu Roblox s’est associée à Sony Music Entertainment pour permettre aux artistes de ce label d’apparaître sur le service.

Comme annoncé sur son site Web, l’accord permettra au duo de “travailler ensemble pour développer des expériences musicales innovantes”, ce qui signifie probablement plus de concerts numériques à l’intérieur de Roblox. Les deux sociétés ont déjà travaillé ensemble pour une performance de Lil Nas X en novembre 2020, tandis que Roblox a organisé la soirée de lancement de Zara Larsson en mai de cette année.

“Sony Music a été un partenaire fantastique et je suis ravi d’approfondir et de prolonger notre relation”, a déclaré le vice-président de Roblox et responsable mondial de la musique, Jon Vlassopulos.

“Ils comprennent vraiment l’énorme opportunité que le métaverse présente pour leurs artistes et nous nous engageons à les aider à débloquer de nouvelles opportunités créatives et commerciales sur Roblox. Nous ne faisons qu’effleurer la surface de ce que Roblox peut offrir à l’industrie de la musique et aux fans de musique autour le monde.”

Dennis Kooker, président de l’activité numérique mondiale et des ventes aux États-Unis de Sony Music, a ajouté : la plate-forme et la récente soirée d’écoute de Zara Larsson. Avec ce nouvel accord, nous sommes impatients d’étendre notre partenariat fructueux avec l’équipe Roblox pour débloquer davantage d’opportunités commerciales à l’intersection de la musique et des jeux. Les environnements en ligne immersifs représentent une opportunité significative pour atteindre un nombre croissant de fans qui souhaitent utiliser des communautés virtuelles pour profiter d’expériences musicales partagées.

Il est intéressant de noter que cela fait suite à la poursuite en justice de Roblox par l’organisme commercial National Music Publishers Association dans le cadre d’un procès qui pourrait valoir plus de 200 millions de dollars. L’organisation allègue que Roblox enfreint la loi sur le droit d’auteur en raison de la musique de leurs artistes apparaissant sur la plate-forme. Roblox a réfuté ces accusations.

En mai de cette année, Roblox a signalé qu’il comptait 43 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

