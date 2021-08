Roblox Stock est un achat après que les régulateurs chinois ciblent le secteur du jeu

in

Roblox (NYSE :RBLX) le stock s’effondre, mais il en va de même pour tous les stocks de jeux. Il semble que les régulateurs chinois aient décidé de faire du secteur des jeux leur prochaine cible. Cependant, RBLX devrait rester relativement indemne car il n’a qu’une présence mineure en Chine pour le moment.

Source : Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Pour faire court, la Chine « fait parler d’elle » depuis plusieurs années lorsqu’il s’agit de sévir contre les entreprises technologiques.

Mais les régulateurs chinois n’ont jamais soutenu ce discours par des actions, jusqu’à présent.

Récemment, le gouvernement chinois a pratiquement effacé l’intégralité de son secteur de l’éducation en ligne en empêchant les entreprises éducatives de réaliser des bénéfices.

Les regards de la Chine sont désormais tournés vers le secteur des jeux. Le journal Xinhua soutenu par l’État chinois a récemment publié un article cinglant sur l’industrie du jeu en ligne, allant même jusqu’à l’appeler « opium spirituel ». La publication a également affirmé

Compte tenu de la situation après que le gouvernement chinois s’est attaqué au secteur de l’éducation, il est logique que la peur règne aujourd’hui sur les marchés. Les gens craignent, à juste titre, que ce qui est arrivé au secteur de l’éducation à but lucratif puisse arriver dans une certaine mesure au secteur des jeux.

Une opportunité d’achat RBLX

À notre avis, cette nouvelle rend certains titres de jeux axés sur la Chine intouchables pour le moment. Sûrement, une autre chaussure tombera dans cette situation. Attendez que cette chaussure tombe avant d’acheter la trempette.

Mais Roblox est protégé ici. La société possède une licence de jeu chinoise grâce à un partenariat stratégique avec Tencent, mais Roblox n’a actuellement pas d’opérations majeures en Chine. Roblox est donc en panne d’actualité en provenance de Chine, mais Tencent est, en fait, dans un état bien pire.

En effet, la croissance future de Roblox dépend de la Chine. Mais nous pensons que les problèmes réglementaires d’aujourd’hui seront les nouvelles d’hier au moment où Roblox commencera à avoir des opérations majeures en Chine.

Et dans cette mesure, nous pensons que la baisse actuelle des actions RBLX est une solide opportunité d’achat.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.