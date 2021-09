Roblox teste le concept de « voix spatiale » – comme un clubhouse dans un monde virtuel

Roblox introduit la voix spatiale pour sélectionner des développeurs pour aider à construire son métaverse.

“Avec la voix spatiale, les créateurs de Roblox commenceront à tester le développement d’expériences où les conversations peuvent se dérouler de manière réaliste, reflétant la façon dont nous écoutons et répondons au monde qui nous entoure chaque jour”, explique Manuel Bronstein, chef de produit de Roblox. Cette description limitée suggère que la voix spatiale tentera de reproduire la proximité et la façon dont les voix se transportent dans les pièces.

Roblox a une modération stricte du texte pour sa base d’utilisateurs, car il est jeune. L’introduction de tout type de chat vocal à ce public suscite des inquiétudes. Mais Roblox dit que la fonctionnalité sera déployée lentement pour 5 000 développeurs âgés d’au moins 13 ans. Les enfants n’auront peut-être jamais accès à la fonction vocale spatiale sur Roblox.

“Je pense que nous voulons y aller lentement et nous voulons apprendre au fur et à mesure”, a déclaré Bronstein dans une interview avec TechCrunch. « Nous pouvons commencer, comme je l’ai mentionné, avec les développeurs. Il est probable que juste après cela, nous puissions aller voir un public de 13 ans et plus et nous y garer pendant un certain temps jusqu’à ce que nous comprenions exactement si toutes les pièces se mettent en place avant de décider si nous l’ouvrons un jour à un public plus jeune.

Roblox dit qu’il prévoit de permettre aux utilisateurs de signaler eux-mêmes les problèmes de chat vocal. “Notre communauté pourra s’autoréguler et signaler un utilisateur qui ne respecte pas les normes de la communauté, et cet utilisateur peut être retiré d’une expérience ou perdre ses privilèges de parole.” Cela impose la responsabilité de signaler les utilisateurs qui subissent déjà un comportement négatif ou abusif.

Roblox travaille dur pour créer une expérience métaverse qui inclut la voix spatiale.

Cette nouvelle direction pour l’entreprise est due à l’acquisition de la plate-forme de chat Guilded en août. “Bien que le travail de Roblox sur la voix soit antérieur à l’acquisition, Guilded jettera les bases des futurs plans de voix de Roblox”, a déclaré la société à TechCrunch.

C’est parce que Guilded fonctionne beaucoup plus comme Discord, permettant aux utilisateurs de discuter entre les serveurs. Roblox prévoit d’autoriser à terme le chat vocal avec des amis, peu importe où ils se trouvent dans l’univers Roblox. Considérez-le comme des pièces uniquement audio qui permettent aux utilisateurs de profiter de Roblox ensemble tout en parlant.

Roblox n’est pas le seul jeu à expérimenter la voix spatiale. La plupart des sims militaires modernes comme Arma 3 ont la fonctionnalité permettant d’augmenter le réalisme. Mais qu’en est-il du métaverse ? C’est la première fois que la voix spatiale est sur la table.