Robo sapiens : l’avenir du travail

Par Felix Tran & Haim Israël

Ne sous-estimez pas la capacité des humains à améliorer la technologie… Il y a des domaines où les humains peuvent battre les machines. À l’avenir, il y aura probablement une prime croissante pour les emplois au sein de groupes professionnels qui nécessitent de l’intelligence sociale, de la créativité et de la résolution de problèmes complexes, par opposition à des compétences répétitives et à faible dextérité. Par exemple, un organisateur d’événements nécessite plus d’intelligence sociale qu’un plongeur dans l’hôtellerie, les créateurs de mode ont besoin de plus de créativité qu’une couturière dans l’habillement… Une étude récente de McKinsey signale qu’en fin de compte, ce sont des activités plutôt que des emplois qui sont automatisées où 2 milliards de dollars de salaires ou 45% des activités de travail aux États-Unis pourraient déjà être automatisées avec les technologies existantes

Mais ne négligez pas non plus le risque des robots : Covid a accéléré l’adoption de technologies telles que l’IA, les chatbots, l’automatisation des processus de robot (RPA) dans les rôles de cols blancs et les robots industriels dans les emplois de col bleu, qui pourraient tous déplacer 2 milliards d’emplois. d’ici 2030. Jusqu’à 47 % des emplois aux États-Unis pourraient être menacés au cours des 20 prochaines années par l’informatisation. Et dans les marchés émergents, ce chiffre pourrait atteindre 85 %. Enfin, une enquête récente auprès de chercheurs en IA place une probabilité de 50 % sur toutes les tâches humaines automatisées dans 45 ans où il y a une probabilité de 50:50 d’une IA complète (IA de niveau humain, pleine étendue des capacités humaines) d’ici 2040-50E et une probabilité de 90 % possibilité d’ici 2075E.

L’écart salarial entre onshore (par exemple, Royaume-Uni/Amérique du Nord) et offshore (par exemple, Inde) s’est réduit de 92 000 $ en 2005 à seulement 40 000 $ CA en 2019. Les sous-traitants informatiques basés en Inde semblent prévoir 3 millions/30 % de réduction des rôles « peu qualifiés » dans le monde d’ici 2022 en raison de l’amélioration des compétences de Robot Process Automation (RPA). Cela représente 100 milliards de dollars de coûts salariaux réduits mais, d’un autre côté, cela offre une aubaine pour les sociétés de services informatiques qui implémentent avec succès la RPA – probablement une opportunité > 10 milliards de dollars, ainsi qu’un nouveau créneau logiciel dynamique. Étant donné que les robots peuvent fonctionner 24 heures par jour, cela représente une économie significative allant jusqu’à 10:1 par rapport au travail humain.

Presque tous les 10 millions d’emplois créés entre 2005 et 2015 étaient en dehors de l’emploi traditionnel de 9 à 5 ans. La pandémie a révélé les avantages et les inconvénients de l’économie des petits boulots. Par exemple, quatre des principales plates-formes numériques chinoises ont créé ensemble plus de 5 millions de nouveaux emplois pour le premier semestre 2020 seulement. Cependant, en créant de nouvelles formes d’emploi, l’économie des petits boulots a également brouillé les définitions juridiques du statut d’employeur/employé. Deux travailleurs sur trois pensent qu’ils devraient avoir des droits en matière d’emploi. En conséquence, les différends réglementaires concernant les indemnités de maladie/heures supplémentaires, les assurances, les droits des travailleurs, etc. Par conséquent, il est peu probable qu’il s’agisse d’une solution viable à long terme pour un avenir professionnel solide où les ODD ESG/ONU mettent l’accent sur les modèles commerciaux de « travail décent et équitable ».

Le nœud de la déconnexion mondiale entre le travail et la technologie se résume à l’écart de compétences entre ce que nous apprenons à l’école et ce que nous faisons au travail. En un mot, les pratiques éducatives du 20e siècle remontant à l’ère victorienne n’ont pas suivi l’évolution rapide du milieu de travail du 21e siècle. Environ 100 millions d’Européens pourraient avoir besoin d’acquérir de nouvelles compétences cette décennie pour passer à de nouveaux emplois. Les compétences futures seront clairement quelque peu axées sur la technologie, mais des compétences générales seront également nécessaires.

Par exemple, Google recherche actuellement des employés dont les principales compétences sont « capacité d’apprentissage » et « leadership », avec l’expertise « contenu technologique » en fait au bas de ses critères, selon la Brookings Institution. Il n’y a tout simplement pas assez de dépenses de reconversion pour lutter contre l’obsolescence des compétences de la main-d’œuvre, où plus de 100 millions de travailleurs dans seulement 8 pays pourraient devoir changer de profession d’ici 2030.

Des pays comme le Danemark consacrent plus de 2 % de leur PIB à l’assistance et/ou au recyclage des chômeurs, tandis que les États-Unis n’y consacrent que 0,1 %. Un domaine de recyclage pourrait être celui des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, alors qu’aux États-Unis, cela pourrait coûter seulement 180 millions de dollars pour recycler 90 000 travailleurs du charbon pour travailler dans l’énergie solaire. L’apprentissage tout au long de la vie, la formation et le développement en entreprise, l’enseignement professionnel et les cours en ligne ouverts et massifs (MOOC) seront également des outils essentiels pour pérenniser les perspectives d’emploi.

Stratèges actions, BofA

Avec Martyn Briggs & Laura Kalns-Timans, stratèges actions, BofA

Extraits édités du rapport d’investissement thématique de BofA Global Research daté du 12 juin 2021

