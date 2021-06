RoboMaster TT, les drones éducatifs de DJI pour apprendre l’intelligence artificielle | La technologie

Un drone pour apprendre la programmation et l’intelligence artificielle ? C’est une idée très attrayante, car elle allie éducation et plaisir. C’est la nouvelle proposition de DJI.

DJI est le fabricant de drones le plus populaire dans le domaine de la photographie aérienne et de l’enregistrement vidéo, ainsi que dans le domaine du divertissement. Maintenant, il veut percer le monde de l’éducation, avec sa nouvelle gamme de Drones éducatifs RoboMaster TT, axé sur l’intelligence artificielle.

Nous avons vu de nombreuses propositions pour attirer les enfants et les jeunes vers la programmation, en utilisant des éléments jouables comme un robot, ou un véhicule à roues télécommandé. Mais s’il y a quelque chose d’encore plus exaltant que tout ça, c’est un drone programmable qui peut voler.

RoboMaster TT c’est un drone DJI équipé d’une caméra HP 5 MP, avec reconnaissance d’image. La chose la plus frappante est la module ESP32 Il porte sur son dos, une puce d’intelligence artificielle compatible Arduino entièrement programmable.

DJI a développé un SDK et divers logiciels compatibles au format open source, également programmable directement dans Python.

Grâce à cette plate-forme matérielle et logicielle combinée, il est possible de apprendre les concepts de l’intelligence artificielle en relation avec apprentissage automatique et apprentissage profond.

Les utilisateurs découvrent comment programmer le drone pour reconnaître les objets et les personnes, éviter les obstacles et voler de manière autonome. Il peut également être contrôlé avec la paume de la main, ou donné des commandes par des gestes.

DJI a préparé une série de cours pour différents diplômes, avec qualification officielle approuvée à ajouter au programme d’études. Et il organise également des compétitions pédagogiques entre écoles avec des défis d’intelligence artificielle, des labyrinthes à surmonter dans les plus brefs délais, et bien plus encore.

A un niveau plus avancé, est compatible avec un grand nombre de capteurs tiers qui sont couramment utilisés avec les cartes Arduino, enfichables dans le module d’extension qui a le drone sur le dessus :

Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle de son lancement en Espagne, mais c’est sans aucun doute l’une des propositions les plus intéressantes que nous ayons vues pour introduire la programmation et l’intelligence artificielle dans les écoles.

Si vous voulez plus d’informations, jetez un oeil à leur site Web.