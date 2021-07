Roborock H7 : tout ce qu’il faut demander à un bon aspirateur-balai

Nous avons minutieusement testé cet aspirateur sans fil qui, sans grande fantaisie, fait son travail de manière agile et efficace.

Le H7 est le successeur naturel du H6, qui continue de laisser de si bons sentiments chaque jour dans de nombreux foyers. Eh bien, ce nouveau modèle renforce ses vertus et propose de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, selon l’entreprise, le H7 augmente la puissance par rapport au H6 de 10 watts d’air, a jusqu’à 14 % de débit d’air en plus et une augmentation de 47 % de l’aspiration ; le réservoir est 25% plus grand, il ajoute une nouvelle base magnétique plus confortable et fonctionnelle, et la dynamique du levier pour ouvrir le réservoir est désormais plus directe.

Le H7 est un aspirateur léger (à peine 1,5 kg) et au design très ergonomique. Sa batterie est logée à l’arrière ; cela oblige le poids à insister pour tirer l’équipement vers le bas. Cela est particulièrement visible lorsque vous passez l’aspirateur sur des surfaces ou des objets surélevés, mais ce n’est pas grave.

Accessoires dans le kit

Standard est livré avec un tube d’extension flexible, une fente spéciale et une fixation d’angle, une brosse à poussière, une brosse à tapis et une brosse à sol motorisée. Pour le stockage et le chargement, il comprend une base murale minimaliste appelée MagBase. Ces accessoires ont un aimant afin de les faire adhérer aux côtés de la base.

Les contrôles

En plus de la gâchette standard pour activer / désactiver l’équipement, il comprend un bouton qui maintient cette opération en permanence, c’est-à-dire qu’il évite de maintenir la gâchette enfoncée. On retrouve également un autre bouton pour choisir entre les trois modes d’usage général qu’il propose : Eco, Standard et Max. Enfin, l’écran OLED 1.3″ rapporte l’autonomie de la batterie en minutes selon le mode sélectionné, indique quel mode est sélectionné et s’il y a des problèmes de brouillage ou de blocage. Pendant son chargement, il montre l’évolution du processus.

Le réservoir à déchets a une capacité de 0,5 litre. Au moyen d’un bouton dédié, un couvercle dudit magasin est ouvert pour une simple dynamique d’éjection. Cependant, le conteneur peut être complètement désinstallé pour faciliter le nettoyage global.

Utiliser l’expérience

Le H7 offre la possibilité de l’utiliser avec ou sans sac ; A notre connaissance, c’est le premier aspirateur sans fil qui le permet. Leur raison est que, pour les foyers souffrant d’allergies, les sacs antimicrobiens jetables sont idéaux. De la même manière, ces sacs sont recommandés pour les maisons ou les bureaux avec des niveaux élevés de poussière et/ou de déchets. De plus, le retrait du sac est un processus beaucoup plus propre lors de la vidange du réservoir, car il empêche la poussière de se dilater lorsqu’elle est versée dans la poubelle. Roborock inclut deux sacs à poussière dans le pack de vente ; les successifs, prix payé.

Le H7 est également équipé d’un filtre HEPA qui peut être retiré pour le laver et, le jour venu, le remplacer. Nous nous souvenons que ces deux détails sont particulièrement importants pour maintenir cet aspirateur et tout autre aspirateur similaire dans les meilleures conditions de fonctionnement possibles.

L’autonomie de la batterie dépend de la puissance d’aspiration et de l’installation ou non d’accessoires motorisés ; à son réglage le plus bas, il dure jusqu’à 90 minutes. En utilisation normale, visez 35-45 minutes.

Une fois la tête de sol motorisée installée, l’aspirateur différencie quand il est sur un sol standard et quand sur un tapis ; dans ce second cas, il augmente la puissance par lui-même.

Performances de nettoyage

Chutes diverses, chapelure, farine, litière pour animaux, flocons d’avoine, céréales de petite taille… Le H7 peut tout gérer à un niveau, généralement excellent, surtout sur les tapis. Il est évident que plus la taille du résidu est petite, plus il est facile de l’aspirer. L’un des tests les plus difficiles pour un aspirateur de ce type est le ramassage du sable sur sol dur, notamment avec une brosse standard. Les résultats ont été spectaculairement bons. Sur les bords et les coins, il se comporte également très bien, bien sûr, avec l’accessoire spécial pour une telle mission.

Les cheveux longs sont également une tâche difficile pour un aspirateur comme le H7 ; Concrètement, le plus difficile, c’est qu’ils vont directement au réservoir, qu’ils ne s’enroulent pas sur la brosse. À ce stade, si les cheveux ont une longueur de 20 cm ou plus, ils sont bouclés oui ou oui. Cela dit, le travail manuel pour les retirer de ladite pièce est simple.

Sur les tapis à poils ras, l’aspiration était très bonne ; cheveux mi-longs, extraordinaires; poil long… plus que digne. Plus la longueur des poils (du tapis) est importante le H7 demande une puissance d’aspiration plus importante, ce qui peut perturber les plans utilisation/autonomie.

Opinions de gadgets

Qu’est-ce qui est exigé d’un appareil? Qu’il fasse le meilleur travail possible en fonction du prix qu’il en coûte et que, comme le ménage est une nuisance, cela contribue au confort et à la minimisation de « l’investissement » en temps ; bref, une efficacité maximale dans les plus brefs délais. Tout cela est réalisé par le Roborock H7.

C’est un aspirateur de type balai sans fil qui se manœuvre très bien : les articulations permettent d’éviter facilement les jambes et les rouleaux se déplacent en douceur. Les accessoires sont (dé)installés avec facilité, des procédés qui véhiculent la robustesse ; Ces accessoires font très bien leur travail spécifique. Les matériaux généraux de l’aspirateur lui-même créent une sensation de durabilité.

A moins d’avoir une maison outrageusement sale, les 0,5 litre du réservoir suffisent largement pour une maison ou un bureau jusqu’à 300 m, ou ce qui revient au même, jusqu’à quatre utilisations pour une superficie de 80 m.

Dans la plupart des cas, le H7 ne nécessite qu’un seul passage pour absorber la poussière et les débris normaux. Il en va de même – et c’est très important – avec les poils d’animaux. Dans les situations difficiles, comme la farine ou la poudre un peu humide, il se comporte également à merveille ; dans ces cas, vous aurez besoin de quelques ou trois passes. Le riz et les résidus de taille et de poids similaires sont piégés de manière fiable, sans tomber une fois que vous soulevez l’aspirateur.

L’autonomie du H7 se situe dans la moyenne normale des aspirateurs de la gamme avancée : alternance sols durs et moquettes à 80-20%, environ 35 minutes à puissance moyenne. A pleine puissance, calculez environ 9 minutes. Le H7 prend environ 2,5 heures pour se recharger (le H6 prend près de 4 heures).

L’option d’utiliser ou non des sacs semble être une très bonne idée pour des raisons de santé et de nettoyage ; Cependant, la première alternative nécessite des remplacements très fréquents car la taille de ces sacs nous semble trop petite.

Le Roborock H7 n’est pas particulièrement silencieux : il peut atteindre 65 décibels dans différentes phases d’utilisation ; jusqu’à 77 en mode Max. Dans tous les cas, ce sont des valeurs communes aux produits avec leur puissance d’aspiration.

Leur diligence avec les tapis est étonnante par rapport aux autres aspirateurs de leur segment. Remarquez, aucun d’entre eux ne le rend parfait, mais le H7 est en tête, sans aucun doute, grâce à la bosse du flux d’air et de l’aspiration.

En résumé, le Roborock H7 est un aspirateur qui fait son travail efficacement, qui est confortable à manipuler, qui est très polyvalent, qui a une bonne autonomie, qui se charge relativement vite et qui est livré avec une intéressante variété d’accessoires. Par rapport à son prix, une très bonne option d’achat.

Prix ​​: 399 euros (à compter de juillet 2021)

roborock.com

On aime aussiLa base MagBase est un ensemble de bonnes idées. Accessoires aimantés, détail utile aussi pour les coller sur n’importe quelle surface métallique afin de les avoir plus à portée de main.Nous n’aimons pas non plusPas de lumière sur la brosse. Batterie non amovible. Brosse de cadre non amovible.