Roborock Labor Day Sale, avec des économies allant jusqu’à 399,99 $

S’il existe un gadget pour la maison intelligente qui saura séduire le membre le plus technophobe de votre foyer, c’est bien un robot aspirateur laveur. Réveillez-vous chaque matin, ou revenez du travail, dans une maison fraîchement nettoyée ! S’il y a un déversement, laissez le robot nettoyeur faire le travail.

Roborock propose d’excellentes offres pour la fête du Travail sur l’aspirateur et la vadrouille S6, ainsi qu’un ensemble du modèle S7 plus avancé avec aspirateur à main H6 pour atteindre les endroits qu’un robot ne peut pas, comme des toiles d’araignée dans un coin de plafond ou à l’intérieur de votre voiture. Les offres offrent des économies allant jusqu’à 42%…

Roborock S6

Le Roborock S6 est un robot nettoyeur extrêmement performant qui coûte généralement 649,99 $, mais la vente de la fête du Travail vous permet d’en acheter un pour seulement 379,99 $. Oui, c’est 42% de réduction sur le prix habituel, économisant 270 $.

Contrairement aux nettoyeurs stupides, qui utilisent des motifs aléatoires, le Roborock S6 dispose d’un système de navigation laser de haute précision qui lui permet de créer des cartes en temps réel de votre maison, puis de déterminer le motif le plus efficace pour nettoyer chaque pièce. Vous pouvez nommer vos pièces dans l’application, vous permettant de lui demander de nettoyer toute votre maison ou des pièces spécifiques. Il existe également un mode de nettoyage des taches pour traiter les déversements.

Le S6 évitera automatiquement les obstacles tels que les escaliers et s’adaptera facilement aux changements de surface, comme les sols en bois aux tapis. Vous pouvez également créer des zones interdites et des barrières virtuelles si vous souhaitez qu’il reste à l’écart de tout élément fragile. S’il manque d’énergie, il retournera automatiquement à sa station d’accueil pour se recharger, puis continuera là où il s’était arrêté.

En ce qui concerne la puissance de nettoyage, le S6 dispose de la plus grande batterie de sa catégorie et d’une puissance d’aspiration suffisante pour soulever des roulements à billes en acier. Cela lui permet de faire face à la saleté la plus tenace, même lorsque son bac de bord est presque plein.

Passer de l’aspirateur à la vadrouille est simple : vous pouvez retirer la poubelle et enclencher le réservoir d’eau en quelques instants.

Obtenez dès maintenant l’offre spéciale sur la fête du travail du Roborock S6. L’offre est disponible du 30 août au 6 septembre.

Ensemble Roborock S7 et H6 portable

Le Roborock S7 offre toutes les fonctionnalités du S6, ci-dessus, mais avec encore plus de puissance et d’intelligence, y compris le contrôle vocal via Siri, Alexa et Google Home.

Livré avec l’aspirateur à main Roborock H6, ce qui vous coûterait normalement 1 149,98 $ est à vous pour seulement 749,99 $. C’est une économie de 35% de 399,99 $.

Avec le S7, vous pouvez lui demander d’aspirer et de nettoyer en une seule session, plutôt que de lui faire faire l’un puis l’autre. C’est possible grâce à la détection intelligente de tapis, qui soulève la serpillière hors du chemin. La vadrouille reste également en place lorsque le S7 a terminé et retourne à son quai, garantissant que le sol qu’il vient de nettoyer peut continuer à sécher.

En mode aspirateur, le S7 offre une plus grande puissance d’agitation et d’aspiration pour les tapis, et la vadrouille sonique est l’une des plus rapides disponibles, avec des réglages de récurage allant de 1 650 fois par minute à 3 000 fois par minute. Cela lui permet d’éliminer même la saleté séchée.

Bien sûr, il existe encore des endroits qu’un robot nettoyeur ne peut pas atteindre, comme les étagères, les coins de plafond et l’intérieur des voitures. C’est là que l’aspirateur à main H6 prend tout son sens.

Le H6 offre une puissante aspiration de 150 AW couplée à un filtre HEPA à cinq couches pour capturer 99,97 % des particules, de sorte qu’il nettoie l’air pendant qu’il aspire. Il offre une élimination efficace des allergènes, y compris les acariens, le pollen, les squames et les polluants atmosphériques.

Il ne pèse que 1,4 kg et fonctionne jusqu’à 90 minutes en mode Eco. Lorsque vous avez besoin d’une puissance maximale, le mode Max soulève la saleté des tissus d’ameublement, condensant toute sa puissance en une rafale de 10 minutes.

Obtenez l’offre Roborock S7 et H6 Labor Day Sale maintenant. L’offre est disponible du 1er au 6 septembre.

