Roborock S7 apporte un nettoyage et une cartographie de niveau supérieur – .

Alors que nos vies deviennent de plus en plus occupées, ajouter de la technologie à votre maison pour aider à garder les choses en ordre peut aider à ajouter une certaine tranquillité d’esprit. Roborock, qui dispose déjà d’une excellente gamme d’aspirateurs robots, est sorti avec son dernier – le Roborock S7, qui combine une aspiration puissante avec un soulèvement automatique de la vadrouille pour un nettoyage pratique. Le nouveau modèle est disponible en précommande maintenant avant sa date de sortie le 2 mai. Dirigez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi.

VibraRise

L’arme secrète du Roborock S7 est le nouveau VibraRise, qui est une combinaison d’une vadrouille sonique vibrante et d’un soulèvement automatique de la vadrouille. Bien qu’avoir une action de nettoyage sur un robot aspirateur ne soit pas quelque chose de nouveau, en avoir un qui non seulement se détecte et se soulève lorsqu’il se déplace sur le tissu, mais qui vibre également jusqu’à 3000 fois par minute pour éliminer la saleté tenace prend le nettoyage robotique à un autre niveau.

Brosse flottante entièrement en caoutchouc améliorée

S’appuyant sur son expérience avec les aspirateurs robots, Roborock a amélioré la brosse du S7 pour flotter et coller plus près des surfaces, mais a également un nouveau design entièrement en caoutchouc. Ce nouveau design est non seulement plus durable, mais permet également d’éviter les enchevêtrements de cheveux.

Roborock S7: Vidéo

Roborock S7: Aspiration

En plus de cette brosse améliorée, il y a un système d’aspiration puissant qui fonctionne bien avec jusqu’à 2500 PA de puissance. Le Roborock élimine rapidement les dégâts sur les surfaces dures et retire les débris du tapis. Par défaut, le S7 détecte automatiquement lorsqu’il travaille sur un tapis et augmente l’aspiration au réglage maximum, et retourne au mode précédent lors du retour sur des surfaces dures.

Application et cartographie de précision

Équipé du contrôle des applications et de la navigation LiDAR, le Roborock S7 est également suffisamment intelligent pour naviguer dans des agencements complexes de la maison et assure un nettoyage efficace. Souvent mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, l’application permet de configurer facilement des limites virtuelles, des zones sans vadrouille et d’ajuster d’autres paramètres comme la puissance d’aspiration. Le capteur LiDAR crée une carte d’une précision impressionnante qui peut ensuite être utilisée pour configurer les pièces et choisir celles que vous souhaitez nettoyer à tout moment.

Roborock S7: Maintenance

Le nettoyage du Roborock S7 est également simple. Soulevez simplement le compartiment arrière, retirez le bac à débris, videz-le et remettez-le dans le robot. Grâce au rouleau entièrement en caoutchouc, le S7 n’est pas aussi susceptible d’attraper les poils sur le rouleau que certains autres robots aspirateurs. Il existe un moyen simple de suivre un calendrier de maintenance pour assurer une longue durée de vie au Roborock S7.

Compatible avec le dock Auto-Empty, à venir cette année

Un autre avantage est le prochain quai à vidage automatique qui devrait être disponible cette année. Devoir constamment vider la poubelle n’est pas idéal, et la commodité d’avoir un quai à vidage automatique est définitivement attrayante pour ceux qui veulent être aussi distraits que possible.

Commandez maintenant et sortez le 2 mai

Avec une vadrouille vibrante auto-élévatrice, une cartographie impressionnante de la pièce LiDAR avec contrôle d’application et un rouleau amélioré, le Roborock S7 est un robot aspirateur haute performance doté de fonctionnalités de pointe. Donc, si obtenir un peu d’aide à la maison vous intéresse, le Roborock S7 ne vous décevra pas.

