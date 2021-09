Robot aspirateur Conga con descuentazo

Cuando hablamos de robots aspiradores, no hay duda que la familia Conga de Cecotec es una de las referentes en este sector. Además, el modelo que encontramos en oferta es uno de los más completos que podemos encontrar a ese precio.

Robot aspirateur 4 en 1

Se trata de un robot aspirateur que es un 4 en 1, es decir, que barre, aspira, friega y pasa la mopa. Este Conga 3890 Titanium cuenta con una gran potencia de succión, 2300 Pa, para ofrecer un resultado de limpieza realmente bueno. Para ello, también está equipado con el famoso cepillo Jalisco de Cecotec, que es capaz de acabar con la suciedad más inapreciable.

Un robot aspirateur qui incorpore la Plan de salle tecnología 2.0 y que permite gestionar cada limpieza por habitaciones. Es posible elegir el orden y el modo de limpieza para cada una de las estancias de la casa. También dispone de navegación inteligente con sensor láser que le permite a este Conga 3890 Titanium mapear todo nuestro hogar y así planificar la ruta plus precisa y ordenada que haga que la limpieza sea lo plus eficiente posible.

Una vez mapeado, ya es posible realizar limpiezas inteligentes por áreas de la casa, restringir ciertas zonas, etc. Algo que podemos controlar desde la app de Cecotec en nuestro teléfono móvil. Es un robot aspirateur compatible avec los asistentes virtuales, por lo que podremos pedirles que ponga el robot aspirador a limpiar con un simple commando de voz.

El Conga 3890 es capaz de detectar si durante el proceso de limpieza se va quedando sin batería, en cuyo caso vuelve de manera automática a la base para su carga y posteriormente retomar la limpieza desde el punto exacto donde lo había dejado.

Las dimensions de este robot aspirador son 35 cm de diámetro y tiene una altura de solo 7,04 cm, por lo que puede pasar por debajo de algunos muebles para dejar todo como los chorros del oro.

Oferta para el robot aspirateur Conga 3890 Titane

El precio oficial de este Cecotec Conga 3890 Titanium es de 399 euros, pero gracias a la oferta available in Amazon es posible ahorrar un 28% in the compra of este modelo. Esto significa un horro de 110 euros, por lo que su precio final es de seul 289 euros.

Un precio muy muy competitivo para un robot aspirador realmente completo, por lo que se trata de una gran oportunidad de compra. El plazo de entrega es de tan solo un jour hábil y los clientses Amazon Prime también pueden beneficiarse de envío y devoluciones gratis en la compra de este robot aspirateur.