Robot de cocina Moulinex a precio de risa en Amazon: 99€

Es posible que, por más que lo intentas, ni tienes mucho tiempo para cocinar y, además, no se te da especialmente bien. Si desseas no volver a pasar el mal trago de ponerte delante de los fogones, puedes conseguirlo comprando un robot que haga las cosas por ti. Pues bien, ahora, puedes hacerte con uno de Moulinex con una oferta que te va a convencer.

Con el producto que ahora mismo tiene un buen descuento en Amazon vas a poder realizar una gran cantidad de platos ya que, para ello, dispone de hasta 45 tipo de cocción diferentes. De esta forma, podrás hacer desde un buen plato de legumbre hasta preparar todo tipo de pasta con una gran comodidad y siempre dejando todo en su punto. Un buen detalle adicional es que la capacidad que tiene la cubeta antiadherente que se incluye en el Moulinex Maxichef Advance MK812121 tiene una capacidad de cinco litros, más que suficiente para preparar comodidad para entre cuatro o cinco personas.

La oferta que existe en Amazon para comprar este accesorio, que hace a tu cocina mucho más inteligente, es de lo más llamativa debido a que el ahorro alcanza el 24% de su precio habituel, por lo que sólo tienes que pagar 99 euros para tenerlo en casa sin tener que sumar nada por los gastos de envío. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no perder la ocasión y hacerte con este dispositivo que tiene las siguientes dimensionses: 32,5 x 28,2 x 44,5 centimètres por lo que no te quita mucho espacio en la encimera:

Opciones de uso de este Moulinex

Una de las cosas que son muy positivas en este robot de cocina es que es capaz de mantener caliente la comida, algo que esencial teniendo en cuenta que una de sus virtudes es que pude programar su funcionamiento una vez que los ingredients los tienes preparados. Estos e consigue debido a que utiliza una tecnología denominada de micropresión que se autorregula y es capaz de tener todo perfectamente comestible -ya buena temperatura- por una máximo de un jour complet. Sin duda, este es un excelente detalle.

Muchos accessoires inclus

Esto es algo que seguro te parece interesante, ya que con el Moulinex Maxichef Advance MK812121 se incluyen una buena cantidad de accesorios para que puedas sacar el máximo partido a este producto. Un exemple cesta que permite cocinar al vapeur, una opción muy sana y que cada vez es más habituel; e, incluso, dispones de una espátula y un vaso medidor para que puedas seguir todas las recetas que existen en el libro que se incluye avec l’accessoire de que estamos hablando.

Si a todo lo comentado se le suma que el uso de este robot de cocina es muy sencillo, gracias a su pantalon LCD ya una buena cantidad de botones que permiten establecer los parámetros necesarios par cocinar (como por ejemplo la potencia, que es de un máximo de 700W), creemos que si eres de los que tiene poco tiempo libre o no se te da especialmente bien todo lo que tiene que ver con la cocina, esta oferta es una forma de evitar que siempre estés comiendo rebozados o fritos… que no es precisamente lo plus sano que foin.