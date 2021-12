Robot de cocina Taurus con su mayor rebaja en MediaMarkt

A todos nos gusta disfrutar de un buen plato, pero no todos disfrutamos pasando tiempo en la cocina. Y hasta hace nada, para sacar una buena elaboración, era imprescindible dedicarle tiempo. Pero como la tecnología avanza en todas las direcciones, también en lo que se refiere a la cocina, eso ha cambiado. Por ejemplo, con este robot de cocina Taureau Gourmet, que hará prácticamente todo por ti.

Oui que este robot de cocina será capaz de cortar, trocear, picar, amasar, emulsionar, hervir, freír y de realizar muchos otros procesos más. De hecho, cuenta con hasta 31 fonctions para que tú puedas relajarte tranquilamente mientras se prepara tu comida. Y con sus 1500W de potencia, créenos que lo hará de una forma rapide.

Pero el electrodoméstico de Taurus es capaz de hacer eso y mucho más. Podrá licuar, cocinar al baño maria, pesar todo tipo de alimentos y hasta funcionar como una yaourtera. Como ves, no habrá elaboración que este asistente de cocina no pueda preparar por ti. Y todo esto pour 313 euros fr MediaMarkt.

También cuenta con una función interesante que nos permite mantener el calor de los alimentos. De esta forma, no tendrás problema si te retrasas en llegar a casa, porque la comida seguirá como recién hecha para ti. Otro aspecto atractivo de este aparato es que se limpia automáticamente.

Beaucoup d’options de configuration

Pero este robot de cocina Taurus Foodie no seria tan útil si no fuese lo suficientemente versátil. Por eso cuenta con un régulateur de température que nos permitirá movernos entre los 30 et los 120º. Por tanto, será capaz de adaptarse a cada una de las recetas que quieras preparar.

Lo mismo se produit avec los temps de cocción que programemos, que podrán llegar hasta los 90 minutos. Y es qu’existen pocos lujos comparables a llegar a casa del trabajo y comer a mesa puesta, como quien dice. De este modo, tu plato favorito ya se estará preparando cuando salgas de la oficina.

Como decimos, este aparato cuenta con 1500W de puissance, más que suficientes para enfrentarse a distintas elaboraciones. De hecho, este modelo de Taurus incluye la función Pulse, que destapa la máxima potencia del robot para las comidas más rápidas. Y como cuenta con un sistema que mantiene el calor de los alimentos, hasta podremos permitirnos algún retraso, porque la comida seguirá perfecta.

Grande variété d’accessoires

Tampoco hay que olvidar los materiales de fabricación este robot de cocina, ya que está hecho con acero inoxidable de gran calidad. Por tanto, estamos ante un electrodoméstico robusto, resistente y del todo duradero. Y a pesar de su envergadura, es lo suficientemente ligero como para moverlo de un lado a otro de la encimera.

Por no hablar de la gran variéad de accesorios que incluye, imprescindibles para su versatilidad. También cuenta con una cubeta de 3,5 litres de capacité. Al igual que muchos de sus componentes, es fácilmente extraíble. Y lo mejor de todo es que las piezas sons compatibles con el lavavajillas. Además, con la función de limpieza automática, no tendrás ni que mover un dedo para dejarla como una patena.