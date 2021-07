Robotech obtient Digital HD Remaster, streaming sur Funimation plus tard cette année

Lors du panel Robotech: The New Beginning au Comic-Con 2021, les fans de la série mech géant avaient quelque chose à célébrer. La série sortira en HD en septembre et plus tard cette année, elle sera disponible en streaming sur Funimation.

L’édition collector de Robotech est un nouveau transfert HD 1080p avec un son surround numérique Dolby 5.1 et des objets de collection exclusifs et un emballage de luxe. Les détails sur les objets de collection inclus et sur l’apparence de l’emballage sont inconnus au moment de la rédaction de cet article. Cette édition collector sera disponible en version Blu-ray et numérique le 28 septembre.

De plus, le remaster HD arrivera également sur Funimation. Une date de sortie précise n’a pas été révélée, mais elle arrivera cet automne. Après l’annonce, le panel a montré une vidéo d’une visite des coffres d’Harmony Gold USA – la société de production derrière la série – où les maîtres de Robotech sont exposés. Vous pouvez y jeter un œil ci-dessous.

Vous pouvez avoir un aperçu des boîtiers contenant les originaux de Macross, Southerncross et Mospeada, ainsi que les bobines de film 16 mm originales de la série. C’est ce que Harmony Gold a utilisé pour les remasters de la prochaine version HD.

Robotech a été diffusé à l’origine en 1985 aux États-Unis et est une adaptation des trois anime du Japon qui ont été mentionnés précédemment. Ces trois séries sont totalement indépendantes les unes des autres, issues de trois univers fictifs différents. L’émission parle de pilotes à l’intérieur de gigantesques machines robotiques – des mechas – qui combattent des envahisseurs venus de mondes lointains.

L’adaptation/fusion américaine des trois séries japonaises a été diffusée à l’origine en syndication aux États-Unis, pendant le boom des dessins animés du samedi matin, et plus tard, elle a trouvé un nouveau public lorsque la série a été diffusée sur Cartoon Network et Sci-Fi Channel.