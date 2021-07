Robotique et galeries aquatiques, parc naturel : voici les nouveaux ajouts à Gujarat Science City — voir photos

Le parc naturel, les galeries aquatiques et robotiques font partie de la deuxième phase de développement de la Cité des sciences. (Photo : Narendra Modi/Twitter)

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré le 16 juillet la galerie robotique et aquatique ainsi qu’un parc naturel à la Cité des sciences d’Ahmedabad. Le Conseil de la cité des sciences du Gujarat (GCSC) a été créé par le gouvernement du Gujarat en 1999, dans le but de fusionner l’enseignement des sciences et le divertissement dans le but d’encourager le tempérament scientifique.

Le parc naturel, les galeries aquatiques et robotiques font partie de la deuxième phase de développement de la Cité des sciences. Voici un aperçu de ce que sont les nouveaux ajouts:

Galerie aquatique

Couvrant 15 000 mètres carrés, la galerie aquatique accueillera 188 espèces dans 68 réservoirs d’eau saumâtre, marine et douce. Environ 11 690 animaux seront hébergés. Parmi ses principales attractions se trouve le tunnel à requins de 28 mètres où les requins bonnet, les requins gris de récif et les requins zèbres s’installeront. Les 68 réservoirs comprendront plusieurs écosystèmes, notamment la zone indienne, la zone africaine, la zone asiatique et la zone américaine.

Tous ces éléments auront besoin de plusieurs paramètres tels que le niveau de pH, la salinité, l’oxygène chimique et la demande en bio-oxygène pour être maintenus et surveillés avec précision. Les espèces étant amenées de différentes régions, elles devront d’abord être acclimatées avant d’être relâchées dans leur nouvel habitat.

Galerie de robotique

La plus grande attraction de la galerie de robotique de trois étages est la cafétéria au rez-de-chaussée, avec ses robots chefs et serveurs. Le rez-de-chaussée abrite également des expositions interactives, où l’on peut obtenir des images imprimées ou esquissées en 3D, tandis que la cour abritera des robots de la culture pop tels que Wall-E et les Transformers. Les visiteurs assisteront à l’évolution des robots – d’un moine mécanique de prière d’horlogerie construit au 16ème siècle à l’humanoïde et aux robots d’aujourd’hui.

Il montre également comment les machines ont changé les chirurgies médicales et les opérations de sauvetage. Une galerie séparée pour l’espace de réalité virtuelle et augmentée a également été mise en place, tandis que cinq danseurs robotiques, un pianiste et un trompettiste régaleront les visiteurs du mandap Robo-Natya. Soixante-dix-neuf types de robots seront exposés dans la galerie.

Parc naturel

Le parc naturel de huit acres familiarisera les visiteurs avec la flore en tant que science et comprendra des aspects de la biologie et de la botanique, tandis que d’autres travaux sur la chimie sont prévus.

