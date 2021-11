Robots sociaux ? Les chercheurs travaillent peut-être sur les premiers robots dotés de cette capacité

11/06/2021 à 23:11 CET

Les robots dans les films sont connus pour aider (ou entraver) les humains, mais dans le monde réel, ils ont des compétences sociales assez limitées, loin sont les robots des films qui sont capables de se sentir humains ou plus humains que nous. .

Un groupe de chercheurs en informatique du CSAIL du MIT essaie de résoudre ce problème en enseignant aux robots comment interagir avec d’autres robots pour atteindre leurs propres objectifs.. La recherche pourrait conduire à améliorer les interactions homme-robot dans les résidences services, par exemple, et même aider les psychologues à mieux mesurer les interactions sociales entre humains.

Pour étudier ces interactions, les chercheurs ont créé un environnement 2D simulé qui a permis aux robots virtuels de poursuivre des objectifs sociaux et physiques. Par exemple, un objectif physique peut être de naviguer jusqu’à un arbre à un certain point sur une grille, tandis qu’un objectif social est de deviner ce qu’un autre robot essaie de faire et d’agir ensuite en conséquence, « comme aider un autre robot à arroser l’arbre ». comme expliqué dans le CSAIL.

Le robot est récompensé pour les actions qui le rapprochent de ses objectifs, avec une récompense équivalente pour l’aide et une punition pour l’entraver. L’équipe a créé trois types de robots : le premier n’a que des objectifs physiques, le second a des objectifs physiques et sociaux, mais cela suppose que tous les robots n’ont que des cibles physiques. La troisième suppose que tout le monde a des objectifs sociaux et physiques, vous pouvez donc prendre des mesures plus avancées, comme vous joindre à d’autres pour atteindre un objectif.