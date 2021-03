Robres bat Valdefierro 1-4 à Valdefierro

28/03/2021 à 21:31 CEST

Le Robres a pris un bon départ dans la deuxième phase de la troisième division, grâce à une victoire à domicile pour le Valdefierro par 1-4 dans le match qui s’est déroulé dimanche dans le Valdefierro. Avec ce résultat, le Robres C’est la première avec trois points et l’équipe de Saragosse onzième sans points en fin de match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour le Robres, qui a tiré le pistolet de départ sur le Valdefierro avec un peu de Muñoz à la 6e minute. L’équipe Robresino a de nouveau marqué à la 9e minute grâce à un but de roi. Cependant, le Valdefierro s’est approché du tableau de bord au moyen d’un but dans son propre but de Ami à la 43e minute. L’équipe visiteuse a augmenté les écarts grâce à un but de Chevrier près de la conclusion, à 44 ans, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-3 sur le tableau de bord.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe Robresino, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival grâce à un but de Charlez à 66 minutes, concluant le match avec un résultat final de 1-4.

L’entraîneur du Valdefierro a donné accès à Roldan, Cardiel Oui Sainz pour Sanchez, Keinel A. et Isern, Pendant ce temps, il Robres a donné le feu vert à Aisa, forgeron Oui Sanlucar, qui est venu remplacer roi, Carcassonne Oui Chevrier.

Dans le match, l’arbitre a averti l’équipe locale avec seulement quatre cartons jaunes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Lorente, Gazzoni, Sanchez Oui Marin.

Le deuxième jour, le Valdefierro jouera contre lui Almudévar loin de chez soi, tandis que le Robres jouera son match contre lui Fraga dans son fief.

Fiche techniqueValdefierro:Corrales, Lorente, Serrano, Diego Muñoz, Daniel Bernal, Marin, Isern (Sainz, min.66), Sanchez (Roldan, min.66), Gazzoni, Keinel A. (Cardiel, min.66) et RonceaRobres:Amigot, Muñoz, Carcassona (Herrero, min.73), Cabrero (Sanlúcar, min.73), Javier, Nacho Uche, Israël, Charlez, Willy, Rey (Aisa, min.46) et EspierrezStade:ValdefierroButs:Muñoz (0-1, min.6), Rey (0-2, min.9), Amigot (1-2, min.43), Cabrero (1-3, min.44) et Charlez (1-4, min. 66)