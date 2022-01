Robson Conceiçao-Xavier Martínez, éliminateur du monde des super-plumes WBC

La ville américaine de Tulsa accueillera une soirée organisée par Top Rank le 29 janvier, avec comme plat principal l’éliminateur du monde des super-plumes WBC.

Dans celui-ci, le Brésilien sera mesuré Robson Conceiçao (16-1, 8 KO) et l’Américain Xavier Martinez (17-0, 11 KO). Le premier, vétéran de 33 ans, vient d’avoir subi sa première défaite en tant que professionnel, dans un combat au bilan embarrassant (Óscar Valdez a combattu après avoir été contrôlé positif) et une carte non moins honteuse en faveur du champion du monde mexicain.

Pour cette raison, la WBC n’a pas eu d’autre choix que de conserver l’or à Rio 2016 dans des positions privilégiées sur les listes et de lui donner une autre chance en tant que challenger potentiel contre un rival jeune et puissant, mais avec peu d’expérience dans de grands rivaux. Par conséquent, le pronostic du procès semble assez incertain à l’avance. Attention, le fait qu’il s’agisse d’une égalité mondiale n’implique pas que le vainqueur soit le prochain rival de Valdez, mais plutôt que le vainqueur remportera probablement une place dans une égalité « finale », probablement contre O’Shaquie Foster, comme le mieux classé, tandis que l’Aztèque fait une soutenance volontaire ou, idéalement, tente d’unifier les titres.