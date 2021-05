Robson: George Russell “ très proche ” du talent de Lewis Hamilton

Dave Robson, responsable de la performance des véhicules chez Williams, pense que George Russell n’est pas loin de Lewis Hamilton et sera aussi bon que lui.

Russell, 23 ans, est largement considéré comme l’un des meilleurs jeunes pilotes de Formule 1 et l’homme qui remplacera Hamilton en tant que pilote principal de Mercedes une fois que le septuple champion du monde aura pris sa retraite.

Alors qu’il passe ses trois premières années – à l’exception du Grand Prix de Sakhir 2020 – au fond de la grille et ne réussit pas à marquer des points, beaucoup pensent qu’il n’est pas encore prêt.

Cependant, Robson pense que le pilote Williams est déjà proche du niveau de Hamilton et est sûr qu’il y arrivera un jour.

“Je pense qu’il y a certainement des similitudes là-bas”, a déclaré Robson, cité par Motorsport.com.

«Ils étaient évidents dès la première fois que j’ai rencontré George et nous l’avons fait fonctionner dans le simulateur de Grove. Ensuite, nous sommes montés et l’avons couru autour de l’aérodrome dans une voiture de route. Encore une fois, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose là-bas.

«Je pense que le talent est là. Je pense qu’il est très proche de Lewis et qu’il a le potentiel pour y arriver. Avec certitude.”

100 PÔLES! Je ne peux même pas commencer à décrire ce que cela fait. Je ne peux pas remercier suffisamment l’équipe et tout le monde à l’usine pour tout ce qu’ils ont fait pour nous aider à franchir cette étape incroyable. Je me sens tellement humble et très reconnaissant. Cela ressemble à ma première victoire à nouveau 🙌🏾💯 pic.twitter.com/KkCgShdhq2

– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 8 mai 2021