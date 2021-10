Robyn Cage discute des conseils de licence de synchronisation pour les débutants sur Songtradr

Crédit photo : Robyn Cage

Robyn Cage travaille dur sur son troisième album studio dans l’Utah, mais elle a trouvé le temps de parler avec Digital Music News de la licence de synchronisation.

Ce qui suit a été créé en collaboration avec Songtradr, dans le cadre d’un partenariat plus large axé sur l’espace de licence de synchronisation. Assurez-vous de vérifier notre couverture continue de ce secteur en croissance rapide ici.

Les licences de synchronisation sont l’un des domaines les plus opaques de l’industrie de la musique, en particulier pour les artistes indépendants. Comment faites-vous entendre votre musique par les superviseurs musicaux sur les projets ? Comment naviguez-vous dans le monde complexe des métadonnées pour vous assurer que tous ceux qui ont travaillé sur le projet sont rémunérés équitablement ? Robyn répond à certaines de ces questions brûlantes pour les débutants et plus tout en partageant sa passion : créer de la musique originale.

DMN : Salut Robyn, merci d’être là. Pouvez-vous me parler un peu du processus de démarrage de Songtradr ?

Robyn: Je sais que beaucoup d’artistes sont intéressés par la création de musique spécifiquement pour l’octroi de licences – mais je ne suis qu’un artiste. Je fais de la musique que je veux entendre. Donc, l’étape supplémentaire pour moi était de m’assurer que j’avais des instrumentaux pour mes morceaux avec des métadonnées appropriées pour mes fichiers. Passer par le processus de soumission avec Songtradr était simple après cela. C’est vraiment un processus facile à suivre, ce n’est pas exclusif, et je suis avec eux depuis environ trois ans maintenant.

Il y a une bonne quantité de temps d’installation qui y passe, ne vous méprenez pas. Vous devez brancher tous les crédits et métadonnées de votre musique. Mais quand j’obtiens une licence, les fonds sont automatiquement partagés entre nous. Les crédits vont dans le front-end, mais une fois que vous l’avez configuré, vous le configurez et vous l’oubliez.

DMN : Y a-t-il quelque chose sur le processus de licence de synchronisation que vous auriez aimé savoir avant de commencer ?

Robyne : Après trois ans, ce que je sais maintenant, c’est que ce sont surtout les mêmes chansons de mon catalogue qui sont sous licence encore et encore. Il y a juste certaines chansons qui semblent être celles sous licence. Ce sont généralement les morceaux les plus optimistes, les rythmes positifs et rythmés qui sont le plus licenciés. C’est quelque chose sur lequel je pense qu’un nouvel artiste pourrait vouloir se concentrer, s’il se lance dans la musique pour cibler les accords de licence de synchronisation.

Il est également très utile lors de l’élaboration d’un pitch de chanson de savoir quel type d’émotions et de sentiments un superviseur musical veut évoquer. Ce pitch initial peut être tout ce que vous obtenez.

DMN : D’après votre expérience, quelle a été la meilleure façon de faire connaître votre musique aux oreilles des superviseurs musicaux ?

Robyne : Avoir un home studio installé où vous pouvez tourner la musique très rapidement a été extrêmement bénéfique pour moi. Vous pouvez vérifier les pannes quotidiennement, voir ce dont vous avez besoin et être flexible pour créer des pistes en quelques heures qui correspondent à une humeur ou un ton pour un projet spécifique. Si je voulais faire des licences musicales comme une activité lucrative à temps plein, c’est ce que j’irais.

Pour moi, cela a été une formidable source de revenus supplémentaires, mais cela arrive très sporadiquement. De temps en temps, j’obtiens un bon placement, mais on ne sait jamais ce qui va se passer.

DMN : Quel a été l’outil promotionnel le plus efficace pour votre musique ?

Robyne : Oh, Songtradr a certainement été le plus efficace pour moi. J’ai un rappel sur mon téléphone qui me dit tous les jours de vérifier Songtradr. Chaque jour, je vérifie la ventilation pour voir ce dont ils ont besoin. Parfois, les opportunités durent plusieurs jours, mais c’est assez rare. La plupart du temps, ils vont très vite. J’aime donc vérifier tous les jours et soumettre ma musique à tous les projets qui, selon moi, pourraient convenir à la musique que je crée.

DMN : Vous avez mentionné que votre musique optimiste et positive a tendance à être davantage autorisée. Des conseils sur les licences de synchronisation pour les musiciens qui ont tendance à écrire des compositions plus sombres ?

Robyne : Hum, c’est une bonne question. Une de mes chansons qui est souvent placée est assez sombre sur le plan des paroles, mais si vous n’écoutez que la piste instrumentale, cela semble assez amusant. Pour une musique plus sombre ou plus sombre, cela dépend vraiment du genre.

À l’heure actuelle, tout ce qui a un son latin ou un son hip-hop est vraiment en demande. Si c’est votre timonerie, tout artiste qui fait ça va être en forme maintenant. Si quelqu’un fait de la musique pop plus sombre, ma recommandation serait de contacter les superviseurs musicaux qui organisent de la musique pour des émissions télévisées dramatiques sombres, comme « American Horror Story ».

Le calendrier de soumission de la musique est également très différent de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Comme il y a quelques mois, vous verriez beaucoup de demandes de vacances et de choses liées à Noël. Les besoins musicaux pour les productions de vacances peuvent s’étendre de trois à six mois avant les vacances – donc avoir de la musique prête à l’emploi pour s’adapter à cette humeur est un bon pied dans la porte.

DMN : Dites-m’en un peu plus sur ce sur quoi vous travaillez, en dehors de votre musique sous licence.

Robyne : Je travaille actuellement sur mon troisième album studio et un podcast opéra rock. C’est un peu comme un drame audio avec des scènes et des chansons dans chaque épisode.

DMN : Quel est votre projet sous licence préféré qui présente votre travail ?

Robyne : Oh c’est une question difficile à répondre. Hmm. Je pense que ça devrait être la bande-annonce de Fries the Movie. Je sais que c’est bizarre, mais j’aime vraiment le placement. J’avais aussi une chanson qui a été utilisée dans « Nobody’s Fool » de Tyler Perry, qui a été l’un des dix films les plus rentables au cinéma pendant un bon moment, donc c’était vraiment amusant. Cette chanson a été assez exposée grâce à cela seul.

DMN : Avez-vous d’autres conseils ou autre chose que les artistes intéressés par les licences de synchronisation devraient connaître ?

Robyne : Voici une idée que je pense être une direction dans laquelle beaucoup de gens ne vont pas. J’ai fait placer ma musique dans des publicités, donc j’ai des liens avec des agences de publicité. Quelqu’un qui n’a pas ces relations devrait contacter ces agences avec un échantillon de leur musique et de leurs instrumentaux.

C’est une chose locale très ciblée. Si cette agence en particulier a besoin de créer quelque chose, elle peut vous contacter pour voir si vous pouvez y remédier en quelques heures. En contactant un producteur local pour créer une piste pour la publicité, tout reste local – c’est donc une direction que les artistes peuvent prendre lorsqu’ils commencent.