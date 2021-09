Robyn Dixon réagit à l’ombre récente de Wendy Osefo

in

L’amitié autrefois étroite de Robyn Dixon avec Wendy Osefo reste éloignée. La star de Real Housewives of Potomac n’a pas perdu de temps à tirer sur la relation de longue date de Robyn avec son ex-mari Juan après qu’Osefo ait soupçonné que Dixon conspirait pour faire naître des rumeurs selon lesquelles son mari serait infidèle. Bien que Dixon n’ait pas été le coupable d’avoir apporté les rumeurs à la série dans le cadre du scénario de la saison 6, Osefo se sent coupable par association de ne pas avoir mis sa BFF et sa co-star Gizelle Bryant à sa place pour avoir diffusé de fausses informations.

Dans les épisodes récents, Osefo s’est déchaîné sur Dixon et Gizelle, utilisant leurs relations passées comme une arme. Les relations ratées de Gizelle ont été une zone d’ombre majeure dans la série. Elle s’est réconciliée avec son ex-mari infidèle Jamal pendant la saison 4 avant de l’appeler à nouveau avant la première de la saison 5. Par Gizelle, la scission était due à leur incapacité à maintenir une relation à distance au milieu de la pandémie de COVID-19. Mais ses co-stars et les téléspectateurs de l’émission pensent que la scission était due à des rumeurs supplémentaires selon lesquelles Jamal serait un coureur de jupons. Il y avait aussi des spéculations selon lesquelles Gizelle avait truqué la relation pour la série.

Dans une scène, Osefo a dit à Robyn: “Vous n’avez même pas de relation dont vous vous souciez”, se référant aux fiançailles actuelles de Robyn avec Juan. Juan et Robyn ont divorcé après la découverte de l’infidélité de Juan et en raison de problèmes financiers. Alors que Juan est sorti avec d’autres personnes, Robyn ne l’a pas fait. Les deux ont continué à vivre ensemble pour le bien de leurs deux enfants et se sont finalement réconciliés, mais beaucoup pensent que Juan s’installe simplement.

En ce qui concerne ce qu’Osefo a dit à Gizelle, elle pense que les relations amoureuses ratées de Gizelle sont “Dieu la rembourse” pour s’être constamment ingérée dans les relations des autres.

Dans une récente conversation avec The Jasmine Brand, Robyn a clairement indiqué qu’elle ne prenait pas les commentaires d’Osefo à la légère.

“J’ai récemment vu ce clip et c’est tellement malheureux qu’elle choisisse d’utiliser nos divorces ou nos relations infructueuses pour nous insulter”, a-t-elle déclaré. “Je veux dire, je suis désolé comme 50 pour cent de l’Amérique ou des gens ont traversé des relations difficiles. Et j’espère vraiment que sa relation restera parfaite parce que la vie est dure. La vie n’est pas parfaite. Et donc d’utiliser cela comme une sorte d’insulte ou un poignard, ça ne lui va vraiment pas.”

Robyn a dit ouvertement que les commentaires d’Osefo l’avaient prise au dépourvu. Surtout parce qu’elle dit qu’elle n’a jamais prononcé un mot négatif sur le mariage d’Osefo. De plus, Robyn dit que les commentaires d’Osefo sont révélateurs étant donné qu’Osefo l’a le plus soutenue et que Juan s’est réengagé.

“Et honnêtement, en ce qui concerne ce que j’ai vu dans cette scène, je n’ai rien dit sur sa relation”, a-t-elle poursuivi. “J’ai dit… je suppose que tout ce que j’ai dit, c’est que je n’y crois pas. Donc je ne comprends même pas pourquoi elle m’agresse comme ça parce que je n’ai jamais dénigré sa relation. C’est malheureux. Je pense que les gens jouent avec les fans. Ils veulent dire des choses louches et méchantes. Mais à la fin de la journée, nous devons aller de l’avant et être amis. Alors quand vous voyez des amis dire des choses comme ça, c’est comme, wow. Vous montrez qui vous êtes réellement.”

