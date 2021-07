Roc et Georgina Oliva : “On veut la médaille”

11/07/2021 à 6h30 CEST

Ils sont frères, joueurs de hockey, ils sont nés le même jour à seulement un an d’intervalle, ils s’admirent et s’aiment à la folie. je vous présente Roc et Georgina Oliva, deux vraies stars de ce sport qui font leurs adieux à l’équipe nationale aux JO 2021. Roc va plus loin et après Tokyo prend sa retraite. Le hockey va perdre l’un des plus grands : « Bien sûr. J’ai arrêté le hockey. Le 8 août j’ai posté le stik”, phrase Roc. “Je quitte l’équipe nationale parce qu’il est temps de laisser la place aux nouvelles générations, mais Je continuerai un an avec le club, ajoute « Gigi ».

Les deux expliquent à quel point certains jeux sont différents et d’autres selon ceux auxquels vous avez joué. Pour Roc ce seront les quarts et le troisième pour sa sœur : « Au début, il y a beaucoup plus de nouveauté et vous n’êtes pas au courant de ce qui tourne autour du hockey et au fur et à mesure que cela se passe, vous êtes très clair que l’objectif est de concourir. Vous vous écartez un peu du spectacle des Jeux & rdquor ;. Georgina compare la première année « comme si j’étais dans un parc d’attractions. Dans les secondes, je les ai appréciés sur le terrain. J’étais beaucoup plus concentré & rdquor;.

Roc aspire à la médaille d’or : «Ce sont les derniers et j’ai l’impression que c’est ‘maintenant ou c’est fini’, alors tenez-vous en à la fin.

‘Gigi’ le regarde et sourit avant d’expliquer que ce qui les maintient au premier plan « c’est la passion. Je joue depuis que je suis petit et j’adore ça. Je suis ce que je suis grâce au hockey. Aller s’entraîner et être entouré de ses amis avec qui on rigole, concourt et fait du sport est une philosophie de vie & rdquor;.

Deux vétérans de l’équipe nationale

Les vétérans de leurs équipes respectives seront quelque chose qui “donne de la colère, mais quelque part tu as un autre rôle et tu prends les choses différemment, ça a aussi sa grâce d’être l’un des anciens du groupe”, analyse le milieu de terrain d’Egarense.

L’expérience est toujours un diplôme et ‘Gigi’ explique qu’au fil des ans « On passe d’un souci individuel à un souci plus pour l’équipe & rdquor ;.

Roc et Georgina ont montré beaucoup de complicité dans le reportage fait au RC Polo

Ils disent aimer concourir ensemble même s’ils souffrent l’un pour l’autre, « mais on se sent très accompagné. Nous avons une vision similaire de ce que c’est que de concourir, même si elle m’a dépassé, elle est meilleure que moi & rdquor;, Roc explique fièrement, ajoutant qu’ils se conseillent chaque fois que l’un d’eux en a besoin.

Ils s’admirent

Georgina considère que « Roc est un joueur super élégant et un combattant. Hors du terrain est un dix & rdquor;. Roc la regarde rougir : “Gigi’ est un génie, le Messi du hockey et en tant que personne, il est très intelligent et cartésien.”

Ils expliquent que le changement dans les équipes hokcey a été que maintenant « nous sommes beaucoup plus une équipe & rdquor ;, et cela doit les aider à atteindre leur objectif : « Gagner une médaille & rdquor ;.

Le test SPORT de Georgina et Roc Oliva avant les Jeux Olympiques | Àngels Fàbregues