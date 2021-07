Roc Nation et Modern Luxury Media vont lancer conjointement une “plate-forme multimédia”

Roc Nation de Jay-Z s’est associé à l’éditeur de magazine de luxe et de style de vie de 27 ans Modern Luxury Media pour lancer «une nouvelle marque et plateforme multimédia» appelée EDITION.

Roc Nation, 13 ans, et Modern Luxury Media, qui affirment toucher “un public de plus de 16 millions de personnes”, ont dévoilé aujourd’hui la plateforme via un communiqué officiel. Prévu pour faire ses débuts cet hiver, EDITION by Modern Luxury cherchera à “offrir le premier portail entièrement multiplateforme dans un monde de luxe qui célèbre les talents de diverses communautés”, selon le communiqué.

De plus, ce «portail multiplateforme» devrait prendre la forme «d’activations imprimées, numériques, sociales et expérientielles et de moments de découverte innovants», poursuit le document, avec «un contenu d’initié et une narration audio et vidéo plus approfondie». Les lecteurs/téléspectateurs auront la possibilité de déverrouiller ce dernier contenu « grâce à des jetons cachés intégrés dans les numéros.

« Afin de répondre aux besoins des natifs numériques sophistiqués d’aujourd’hui », poursuit le texte, « les plateformes médiatiques doivent englober un groupe diversifié de créateurs de contenu et de talents. Roc Nation et Modern Luxury visent à adopter cela et à créer une expérience en constante évolution et véritablement immersive dans le but d’inspirer et de célébrer les talents dans une variété de disciplines.

En ce qui concerne le personnel de la plateforme, l’ancienne rédactrice en chef d’UPTOWN, Isoul H. Harris, occupera le même poste chez EDITION, en étroite collaboration avec Roc Nation EVP de la stratégie et de la communication Jana Fleishman ainsi que l’équipe Modern Luxury.

Bien que Jay-Z n’ait pas fait de déclaration pour la sortie, la co-fondatrice et PDG de Roc Nation, Desiree Perez, a déclaré: «Modern Luxury Media s’est bâti l’héritage d’être la première entreprise médiatique à créer des marques de luxe qui génèrent un contenu influent et ambitieux. . Nous ne pouvions pas penser à un meilleur partenaire pour lancer EDITION et fournir une plate-forme pour amplifier les voix d’une communauté puissante.

L’accord Roc Nation-Modern Luxury Media arrive environ deux mois après que l’ancienne entité s’est associée à American Greetings pour publier à la fois des « salutations numériques personnalisées » et des cartes de vœux physiques. Le mois dernier, Mariah Carey a abandonné Roc Nation pour Range Media Partners – tout en insistant sur le fait qu’il n’y avait pas de mésentente entre elle et Jay-Z – alors que le rappeur et homme d’affaires lui-même a fait la une des journaux au milieu d’une bataille juridique avec Roc-A-Fella Records co. -fondateur Damon Dash.

Malgré ces développements récents moins que positifs, Jay-Z a conclu plusieurs transactions de grande envergure (en plus du partenariat avec Modern Luxury Media) à ce stade en 2021. Certes, l’homme de 51 ans a vendu en février la moitié de son champagne Armand de Brignac (communément appelé « As de pique ») à Moët Hennessy, suivi en mars de la vente de près de 300 millions de dollars de Tidal à Jack Dorsey’s Square.