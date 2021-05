Roc Nation, partenariat de cartes de vœux “ multi-artistes ” American Greetings Ink

Roc Nation de Jay-Z a finalisé un «premier partenariat du genre» avec la société américaine de cartes de vœux basée à Cleveland, American Greetings.

Roc Nation, que le rappeur et homme d’affaires de 51 ans a fondé en 2008, a dévoilé ce partenariat unique dans un communiqué général. Conformément à ce message d’annonce, l’arrangement «pluriannuel et multi-artistes» verra les entités collaborer pour créer à la fois des «salutations numériques personnalisées» et des cartes de vœux physiques.

Ces produits, indique le texte, seront “développés en collaboration avec les voix authentiques d’artistes légendaires ainsi que la marque Roc Nation.” La liste de Roc Nation, basée à New York, comprend des créateurs de premier plan tels que DJ Khaled, J. Cole et Jay-Z lui-même, bien sûr.

De plus, l’union Roc Nation-American Greetings débutera avec une extension de la ligne Celebrity SmashUps de cette dernière entreprise, ou «des vidéos hautement personnalisées qui suscitent le sourire et qui peuvent être partagées qui divertissent, surprennent et ravissent les publics de tous âges.»

En passant, Michael Bolton, Dolly Parton et Smokey Robinson Celebrity SmashUps sont actuellement disponibles via American Greetings, les clients sélectionnant un titre (maman, entraîneur, ami, etc.), un nom réel, une date et / ou un événement , en fonction de la carte à portée de main, et recevoir un message d’accueil numérique personnalisé.

Notamment, étant donné l’arrivée imminente de Celebrity SmashUps de Roc Nation, American Greetings offre un accès illimité à ces produits ainsi qu’à des cartes électroniques et des cartes de vœux imprimables via un abonnement, qui coûte 4,99 $ par mois, 19,99 $ par an ou 29,99 $ pendant deux ans.

Et en ce qui concerne le moment où les fans auront la chance d’acheter des articles American Greetings sur le thème de Roc Nation, «la collection de produits numériques sera disponible dans le monde entier et lancée en 2021», relaie le message, sans toutefois préciser de date de lancement. De même, il y a “plus d’informations à venir sur la disponibilité de la carte physique”.

Abordant l’accord avec American Greetings dans un communiqué, le président des opérations commerciales et de la stratégie de Roc Nation, Brett Yormark, a déclaré: «Nous sommes ravis de travailler avec American Greetings sur un partenariat sans précédent avec une société de divertissement de renom, qui permet à Roc Nation et ses talent pour créer un lien plus profond avec leur public. »

Le partenariat Roc Nation-American Greetings représente le dernier d’une série d’accords de haut niveau que les entreprises soutenues par Jay-Z ont conclu à ce stade en 2021. Certes, l’artiste «Otis», qui sera intronisé dans le Rock et Roll Hall of Fame en octobre dernier a vendu à Moët Hennessy 50% de son champagne Armand de Brignac (communément appelé «Ace of Spades»).

Le mois suivant, Jack Dorsey’s Square a acquis le service de streaming Tidal de Jay-Z dans le cadre d’une transaction de près de 300 millions de dollars, et Jay-Z a dirigé un cycle de financement de 19 millions de dollars pour la plate-forme NFT Bitski il y a environ une semaine.

Séparément, Beyonce et Jay-Z restent impliqués dans une confrontation dans la salle d’audience centrée sur leur échantillonnage prétendument non autorisé d’un discours dans «Black Effect» de 2018.